В Иране завершилось голосование на внеочередных президентских выборах
В Иране завершилось голосование на внеочередных президентских выборах, сообщает иранский телеканал Press TV.
По данным телеканала, время закрытия участков трижды переносили из-за большого числа избирателей.
Всего в Иране были открыты более 58 тыс. избирательных участков. Кроме того, в 99 странах по всему миру работали 344 отделения для голосования иранских граждан. Право голоса в стране имеют более 61 млн человек. Предварительные результаты голосования опубликуют 29 июня, официальные результаты будут известны 30 июня, сообщает издание Roya News.
Если ни один из кандидатов не получит большинства голосов, второй тур проведут 5 июля.
Досрочные выборы в Иране назначили в связи с гибелью предыдущего главы государства Эбрахима Раиси в мае при крушении вертолета. Президент страны — вторая по значимости должность в республике, верховным лидером которой с 1989 года является аятолла Али Хаменеи.
На этот пост претендуют четыре политика — три консерватора и реформатор. Согласно опросам, наибольшей популярностью пользуется Масуд Пезешкиан, депутат иранского парламента с 2008 года и представитель лагеря реформаторов. Аналитики предполагают, что в рамках выборов понадобится второй тур.
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