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Политика ,  
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На выборах президента Ирана определились два лидера

На выборах президента Ирана определились два лидера — Пезешкиан и Джалили
После подсчета более чем 2 млн голосов на первом и втором местах с небольшим отрывом идут реформатор Масуд Пезешкиан, который иногда критикует политику действующих властей, и консерватор Саид Джалили
Подсчет бюллетеней на выборах в Иране
Подсчет бюллетеней на выборах в Иране (Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters)

На внеочередных президентских выборах в Иране в лидеры гонки вышли реформатор Масуд Пезешкиан и консерватор Саид Джалили, следует из подсчетов, которые приводит агентство Tasnim и телеканал IRIB.

За Пезешкиана отдали более 973 тыс. голосов, за Джалили — свыше 963 тыс. С большим отрывом от них идет спикер парламента Мохаммад Багер Галибаф (341 тыс.). Около 16 тыс. было отдано за представителя духовенства Мостафу Пурмохаммади. В общей сложности подсчитано 2 млн 372 тыс. голосов. Право проголосовать имеют свыше 60 млн иранцев.

69-летний Пезешкиан — депутат меджлиса (парламента) с 2008 года (занимал в том числе должность вице-спикера). В прошлом министр здравоохранения (2001–2005), кардиохирург; до политической карьеры на протяжении пяти лет возглавлял Тебризский университет медицинских наук. Подавал документы на участие в президентских выборах 2021 года, но не был допущен. Пезешкиан периодически критикует власти, выступает за налаживание отношений с США и свободу женщин, в том числе и по вопросу ношения хиджаба. Позиции остальных кандидатов в основном созвучны с той, что занимает власть сейчас.

Джалили — 58 лет, он представитель аятоллы Али Хаменеи в Высшем совете национальной безопасности с 2007 года, также входит в Совет по определению политической целесообразности, который разрешает споры между парламентом и Советом стражей Конституции. Когда президентом был Махмуд Ахмадинежад (2005–2013), взявший курс на ускоренное развитие иранской ядерной программы, Джалили был секретарем Высшего совета безопасности и главным переговорщиком по ядерной программе. Дважды баллотировался в президенты — в 2013 и 2021 годах; в последний раз снял свою кандидатуру в пользу предыдущего главы государства Эбрахима Раиси.

Второй тур выборов может состояться 5 июля.

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Фото:Majid Saeedi / Getty Images

Выборы проходят в связи с гибелью Раиси в мае этого года в авиакатастрофе. 63-летний президент, избранный в 2021 году (получил 62% голосов при самой низкой явке в истории страны) возвращался на вертолете из Азербайджана. Крушение произошло на севере Ирана в горной местности во время тумана.

Вместе с Раиси на борту находились глава МИДа Хосейн Амир Абдоллахиян, губернатор провинции Восточный Азербайджан Малик Рахмати, имам Джума-мечети города Тебриз (столица провинции) Сайед Мохаммад-Али аль-Хашем, а также сотрудники охраны президента и члены экипажа. Все они — в общей сложности восемь человек — погибли.

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Иран выборы президента Эбрахим Раиси
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