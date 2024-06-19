Володин поручил приостановить участие в Парламентской ассамблее ОБСЕ

Вячеслав Володин (Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС)

Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил профильному думскому комитету по международным делам подготовить постановление палаты о приостановке участия России в работе Парламентской ассамблеи ОБСЕ.

«Мы не можем мириться с ситуацией, когда не дают даже высказать позицию», — цитирует Володина ТАСС.

Он также подчеркнул, что позиция России «абсолютно открытая и понятная» и власти страны не собираются «финансировать этот шабаш».

По словам Володина, европейские политики считают «опасным то, что российская делегация будет заявлять собственную позицию».

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) существует с 1973 года. В нее входят 57 государств Азии, Европы и Северной Америки. В сфере компетенции ОБСЕ — предотвращение конфликтов, содействие экономическому развитию, обеспечение устойчивого использования природных ресурсов и соблюдение уважения прав человека и основных свобод.

Так депутат отреагировал на отказ властей Румынии в выдаче виз членам российской делегации для участия в сессии ПА ОБСЕ, которая пройдет с 29 июня по 3 июля в Бухаресте.

С предложением о выходе России из организации изначально выступил первый заместитель председателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров. Сенатор обвинил организацию в «тотальной украинизации повестки».

А 19 июня инициативу поддержала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. По ее словам, такое решение будет означать и заморозку выплат в бюджет организации.