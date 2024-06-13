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Военная операция на Украине ,  
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МВД России объявило в розыск экс-главу ВМС Украины Гайдука

Сюжет
Военная операция на Украине
Сергей Гайдук
Сергей Гайдук (Фото: Mass Communication Specialist 2nd Class Daniel P. Schumacher / U.S. Navy)

МВД России объявило в розыск по уголовной статье бывшего командующего Военно-морских сил Вооруженных сил Украины (ВМС ВСУ) Сергея Гайдука, следует из данных базы министерства.

Как следует из карточки, разыскивается Сергей Анатольевич Гайдук 1963 года рождения, уроженец Днепропетровска, украинец по национальности. Статья, по которой разыскивается бывший командующий, не уточняется.

Аналогично в розыск по неназванной статье Уголовного кодекса объявлен бывший первый заместитель командующего Нацгвардией Украины Владимир Кондратюк. В карточке указаны данные уроженца села Кочержинцы Уманского района Черкасской области Украинской ССР Владимира Васильевича Кондратюка, родившегося в 1968 году.

Экс-командующего ВМС Украины объявили в розыск в России
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Игорь Вороненко

В середине мая МВД России объявило в розыск другого бывшего командующего ВМС ВСУ Игоря Вороненко. Он занимал этот пост с 2016 по 2020 годы.

В начале июня глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин сообщал о предъявлении обвинения Гайдуку и Кондратюку. По информации следствия, под их руководством «совершались обстрелы Донбасса, ранены и погибли 166 человек, разрушены более 60 гражданских объектов».

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Теги
МВД Украина федеральный розыск

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