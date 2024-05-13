Экс-командующего ВМС Украины объявили в розыск в России
МВД России объявило в розыск бывшего командующего Военно-морскими силами (ВМС) Украины Игоря Вороненко. Соответствующая карточка опубликована в базе на сайте ведомства.
В базе данных сказано, что Вороненко разыскивают по статье Уголовного кодекса. Какой именно, не уточняется.
Игорь Вороненко занимал пост командующего ВМС Украины с 2016 по 2020 год. После освобождения от этой должности его назначили главным инспектором Министерства обороны страны.
Российское МВД также повторно объявило в розыск украинского генерала Михаила Драпатого, который 13 мая был назначен командующим оперативно-тактической группировкой войск «Харьков». Военного разыскивают по статье УК.
Драпатый на момент начала российской военной операции руководил 2-м механизированным батальоном 72-й отдельной механизированной бригады им. Черных Запорожцев. Он также был командующим оперативной группировкой войск «Херсон». В первый раз МВД объявило Драпатого в розыск в сентябре 2023 года.
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