 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

ФСБ отчиталась о задержании трех украинских шпионов

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Дмитрий Кандинский / Fotodom / Shutterstock
Фото: Дмитрий Кандинский / Fotodom / Shutterstock

В Запорожской области сотрудники ФСБ задержали двух человек, передававших украинской стороне стратегическую информацию о подразделениях российских вооруженных сил, сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление ФСБ. Еще одного мужчину — жителя Брянской области — задержали по аналогичным обвинениям под Псковом.

28 июня в Запорожской области сотрудники ФСБ задержали двух украинских граждан, которые передавали ВСУ данные о расположении подразделений российской армии.

«Установлено, что двое местных жителей по заданию Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины осуществляли сбор и передачу противнику информации о местах дислокации подразделений ВС РФ на территории города Токмак», — говорится в сообщении. Против задержанных возбудили уголовное дело по статье «Шпионаж» — статья 276 Уголовного кодекса.

На Украине женщина сдала своего мужа СБУ за связь с ФСБ
Политика
Фото:ssu.gov.ua

В этот же день по делу о госизмене арестовали жителя Брянской области. Его подозревают в работе на украинские спецслужбы.

«Следственным отделом УФСБ России по Брянской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 275 Уголовного кодекса — государственная измена. По данным ведомства, мужчина передавал сотрудникам украинских спецслужб данные о численности, расположении и передвижении подразделения российских вооруженных сил. В ФСБ уточнили, что он собирал сведения путем визуального наблюдения, находясь на территории одного из приграничных районов Брянской области.

После начала военной спецоперации ФСБ периодически задерживает в разных регионах России людей, подозреваемых в сотрудничестве с Украиной. Так, 12 апреля за попытку передать секретные данные о действиях российских войск ГУР Украины сотрудники ФСБ задержали жителя Кубани. 20 июня дело о госизмене завели против жительницы Хабаровска, которая передавала украинским спецслужбам опасную для безопасности России информацию. 27 июня по делу о госизмене на 12 лет осудили жителя Крыма. Сотрудники ФСБ задержали его в Псковской области.

Байден и Трамп на предвыборных дебатах обменялись оскорблениями. Карточки

Трамп и Байден на дебатах назвали друг друга худшими президентами. Видео

Официальный представитель СК объяснил слова Бастрыкина о «Государственной дуре»

Зеленский заявил, что не хочет «затягивать войну»

Володин назвал критику Бастрыкина в адрес Госдумы оскорблением народа

Что Байден и Трамп на дебатах сказали об Украине. Видео

Представитель демократов отреагировал на выступление Байдена фразой «мы в заднице»

Байден заявил, что у Трампа мораль как у бродячего кота. Видео

В России разрабатывают законопроект о запрете идеологии чайлдфри

Что написали мировые СМИ о дебатах Байдена и Трампа

МОК обновил список российских спортсменов, допущенных на Олимпиаду

Как скажется на курсе рубля новое правило ЦБ

Теги
Украина госизмена шпионаж Запорожская область Брянская область ФСБ
Материалы по теме
Житель Крыма получил 12 лет по делу о госизмене
Политика
В Хабаровске против местной жительницы завели дело о госизмене
Политика
ФСБ сообщила о задержании подозреваемого в шпионаже для ГУР в Приморье
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.



 

Лента новостей
Курс евро на 28 июня
EUR ЦБ: 90,99 (-3,13) Инвестиции, 27 июн, 17:29 Курс доллара на 28 июня
USD ЦБ: 84,96 (-2,84) Инвестиции, 27 июн, 17:29
В Подмосковье во время трюка на инспектора ГИБДД упала машина Общество, 15:32
Поджигателю общежития в Москве, где погибли семеро, дали пожизненное Общество, 15:27
Минск отправил «Полонез» к границе Украины из-за сведений о разведке РДК Политика, 15:21
ЕС ввел санкции против «Трансконтейнера» и основателя Erich Krause Политика, 15:19
В «Google переводчике» появились удмуртский, чеченский и бурятский языки Технологии и медиа, 15:17
Потенциальные покупатели оценили возможность взять ипотеку после 1 июля Недвижимость, 15:15
Минобороны сообщило о взятии Раздоловки в ДНР Политика, 15:09
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Ракова сообщила о запуске новых ИИ-сервисов для рентгенологов Город, 15:08
Чем проекты комплексного развития территорий в Москве выгодны инвесторам Pro, 15:08
Суд приостановил работу «Кухни на районе» после массового отравления Бизнес, 15:08
Опасность ракетной атаки на Белгородскую область продлилась 17 минут Политика, 15:07
IIHF не упомянула россиян среди лучших европейцев перед драфтом НХЛ Спорт, 14:57
Спрос на бюджетные участки без подряда в Подмосковье вырос на 60% Недвижимость, 14:48
Суперкомпьютер назвал фаворитов в матчах 1/8 финала Евро Спорт, 14:45