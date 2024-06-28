ФСБ отчиталась о задержании трех украинских шпионов

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В Запорожской области сотрудники ФСБ задержали двух человек, передававших украинской стороне стратегическую информацию о подразделениях российских вооруженных сил, сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление ФСБ. Еще одного мужчину — жителя Брянской области — задержали по аналогичным обвинениям под Псковом.

28 июня в Запорожской области сотрудники ФСБ задержали двух украинских граждан, которые передавали ВСУ данные о расположении подразделений российской армии.

«Установлено, что двое местных жителей по заданию Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины осуществляли сбор и передачу противнику информации о местах дислокации подразделений ВС РФ на территории города Токмак», — говорится в сообщении. Против задержанных возбудили уголовное дело по статье «Шпионаж» — статья 276 Уголовного кодекса.

В этот же день по делу о госизмене арестовали жителя Брянской области. Его подозревают в работе на украинские спецслужбы.

«Следственным отделом УФСБ России по Брянской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 275 Уголовного кодекса — государственная измена. По данным ведомства, мужчина передавал сотрудникам украинских спецслужб данные о численности, расположении и передвижении подразделения российских вооруженных сил. В ФСБ уточнили, что он собирал сведения путем визуального наблюдения, находясь на территории одного из приграничных районов Брянской области.

После начала военной спецоперации ФСБ периодически задерживает в разных регионах России людей, подозреваемых в сотрудничестве с Украиной. Так, 12 апреля за попытку передать секретные данные о действиях российских войск ГУР Украины сотрудники ФСБ задержали жителя Кубани. 20 июня дело о госизмене завели против жительницы Хабаровска, которая передавала украинским спецслужбам опасную для безопасности России информацию. 27 июня по делу о госизмене на 12 лет осудили жителя Крыма. Сотрудники ФСБ задержали его в Псковской области.