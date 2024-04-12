ФСБ задержала жителя Кубани за попытку передать секретные данные Украине

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Сотрудники управления ФСБ России по Краснодарскому краю задержали местного жителя, который, по предварительным данным, собирался передавать данные о действиях российских войск Главному управлению разведки (ГУР) Украины. Об этом сообщило региональное управление ведомства, передает ТАСС.

Мужчину заподозрили в том, что он по собственной инициативе связался с ГУР, которому планировал передавать данные о деятельности российских силовиков и военных на территории Краснодарского края.

Против задержанного завели уголовное дело. По какой конкретно статье, в управлении ФСБ не уточнили. В похожих случаях ранее возбуждались дела по ст. 275 Уголовного кодекса (госизмена). Виновным по ней грозит до 20 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

В середине апреля ФСБ отчиталась о задержании студента московского вуза родом из Макеевки (ДНР). В спецслужбе пришли к выводу, что он самостоятельно связался с украинскими спецслужбами и передал сведения, которые могут быть использованы против российской армии и для нанесения ущерба одному из критически важных объектов военной инфраструктуры. Против студента также завели дело о госизмене.