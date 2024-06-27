Суд приговорил жителя Крыма к 12 годам строгого режима по делу о госизмене

Житель Крыма получил 12 лет по делу о госизмене

Суд приговорил к 12 годам колонии и одному году ограничения свободы жителя Крыма по делу о госизмене. Его задержали в Псковской области, заседание проходило в закрытом режиме. Какие эпизоды вменили мужчине, в суде не уточнили

Фото: Владислав Шатило / РБК

Жителя Сакского района Крыма признали виновным в госизмене и приговорили к 12 годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, сообщили РБК в пресс-службе Верховного суда республики.

Мужчину 1991 года рождения задержали сотрудники ФСБ в Псковской области. Его действия квалифицировали как «государственную измену, то есть оказание иной помощи иностранному государству в деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации» (ст. 275 УК). Что именно совершил житель Крыма, в суде не уточнили.

Помимо 12 лет колонии его приговорили к ограничению свободы сроком на один год. «Рассмотрение уголовного дела проходило в закрытом судебном заседании, поскольку материалы дела содержат сведения, составляющие государственную тайну. Приговор не вступил в законную силу», — добавили в пресс-службе Верховного суда Крыма.