Житель Крыма получил 12 лет по делу о госизмене
Жителя Сакского района Крыма признали виновным в госизмене и приговорили к 12 годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, сообщили РБК в пресс-службе Верховного суда республики.
Мужчину 1991 года рождения задержали сотрудники ФСБ в Псковской области. Его действия квалифицировали как «государственную измену, то есть оказание иной помощи иностранному государству в деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации» (ст. 275 УК). Что именно совершил житель Крыма, в суде не уточнили.
Помимо 12 лет колонии его приговорили к ограничению свободы сроком на один год. «Рассмотрение уголовного дела проходило в закрытом судебном заседании, поскольку материалы дела содержат сведения, составляющие государственную тайну. Приговор не вступил в законную силу», — добавили в пресс-службе Верховного суда Крыма.
получил 12 лет и штраф в размере 400 тыс. руб. за планирование взрыва на объекте жизнеобеспечения по заданию Главного управления разведки Украины. Как уточнили в прокуратуре Крыма, осужденный также попытался взять в заложники своего знакомого, однако тот отказался.
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