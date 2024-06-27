 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Житель Крыма получил 12 лет по делу о госизмене

Суд приговорил жителя Крыма к 12 годам строгого режима по делу о госизмене
Сюжет
Военная операция на Украине
Суд приговорил к 12 годам колонии и одному году ограничения свободы жителя Крыма по делу о госизмене. Его задержали в Псковской области, заседание проходило в закрытом режиме. Какие эпизоды вменили мужчине, в суде не уточнили
Фото: Владислав Шатило / РБК
Фото: Владислав Шатило / РБК

Жителя Сакского района Крыма признали виновным в госизмене и приговорили к 12 годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, сообщили РБК в пресс-службе Верховного суда республики.

Мужчину 1991 года рождения задержали сотрудники ФСБ в Псковской области. Его действия квалифицировали как «государственную измену, то есть оказание иной помощи иностранному государству в деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации» (ст. 275 УК). Что именно совершил житель Крыма, в суде не уточнили.

Помимо 12 лет колонии его приговорили к ограничению свободы сроком на один год. «Рассмотрение уголовного дела проходило в закрытом судебном заседании, поскольку материалы дела содержат сведения, составляющие государственную тайну. Приговор не вступил в законную силу», — добавили в пресс-службе Верховного суда Крыма.

Мужчине дали 24 года за госизмену и убитого таксиста у границы с Украиной
Политика
Фото:oblsud.vrn.sudrf.ru
В январе еще один житель республики получил 12 лет и штраф в размере 400 тыс. руб. за планирование взрыва на объекте жизнеобеспечения по заданию Главного управления разведки Украины. Как уточнили в прокуратуре Крыма, осужденный также попытался взять в заложники своего знакомого, однако тот отказался.

Названо количество пострадавших при крушении поезда в Коми

Стала известна вероятная причина аварии с поездом в Коми. Подробности

Видео с места крушения пассажирского поезда

«Он направил автомат на меня». Очевидец рассказал об атаке террористов в Дагестане

Степашин заявил, что российские военнослужащие «подчас побираются»

Финляндия впервые сообщила, что обучала украинских военных на своей территории

ЕС закрыла самую большую лазейку в санкциях против России

Захарова сообщила, что Россия готова восстанавливать дипотношения с Грузией

«Сбер» выведет из обращения карты Maestro. Что это значит

Пошлину на «недружественное вино» предложили повысить. Насколько оно подорожает

ЦБ подумает об ответственности для блогеров за рекламу IPO

В США трансплантировали почку находившемуся в сознании мужчине
Авторы
Теги
Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова, Виктория Хабарова Виктория Хабарова
Россия Украина Крым госизмена суд приговор
Материалы по теме
Мужчине дали 24 года за госизмену и убитого таксиста у границы с Украиной
Политика
Суд приговорил бармена к 25 годам лишения свободы за диверсии и госизмену
Общество
Жителя Белгородской области приговорили к 9 годам за госизмену
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 27 июня
EUR ЦБ: 94,11 (+0,38) Инвестиции, 26 июн, 17:32 Курс доллара на 27 июня
USD ЦБ: 87,81 (+0,53) Инвестиции, 26 июн, 17:32
Бастрыкин заявил о необходимости изменить миграционную политику Политика, 12:03
Быстрее Nvidia: как любимый бренд одежды Хемингуэя восстал из пепла Pro, 12:02
Кремль предостерег от иностранного вмешательства в дела Боливии Политика, 11:59
Как локализуется в России производство электротехнических товаров Отрасли, 11:58
МИД России осудил попытку госпереворота в Боливии Политика, 11:56
Кремль оценил призыв Кадырова об ответственности для семей террористов Политика, 11:56
«Люди сами себя спасали». Очевидцы рассказали о сходе поезда в Коми Общество, 11:54
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Капитализация «предвыборных» мемкоинов превысила $1 млрд Крипто, 11:53
Житель Крыма получил 12 лет по делу о госизмене Политика, 11:49
МИД предостерег россиян от поездок в Ливан Политика, 11:47
«Новые люди» предложили отменить пошлину за регистрацию брака Общество, 11:39
Крупнейший в США биткоин-майнер начал добывать другую криптовалюту Крипто, 11:37
Forbes назвал богатейшего по дивидендным доходам в России Бизнес, 11:33
Вагон в реке: как выглядит сошедший с рельсов пассажирский поезд в Коми Общество, 11:33 