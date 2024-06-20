В Хабаровске против местной жительницы завели дело о госизмене

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Против жительницы Хабаровска было возбуждено уголовное дело о госизмене (ст. 275 УК РФ), сообщили в УФСБ России по Хабаровскому краю, передает ТАСС.

Согласно версии ФСБ хабаровчанка собрала и передала представителям украинских спецслужб информацию, которая может быть использована Украиной против безопасности России, в том числе для диверсионно-террористических акций на территории Хабаровска.

В апреле 2024 года против жителя Краснодарского края завели уголовное дело. Его заподозрили в том, что он по собственной инициативе связался с Главным управлением разведки (ГУР) Украины. По предварительным данным, мужчина собирался передавать ГУР данные о действиях российских силовиков и военных на территории Краснодарского края.

В том же месяце сотрудники ФСБ задержали в Ростовской области студента московского вуза по подозрению в сборе информации о российской армии для спецслужб Украины. По версии ФСБ, он сам установил контакт со структурами, связанными со спецслужбами Украины, и передал украинцам сведения, которые могут быть использованы в том числе для нанесения ущерба одному из критически важных объектов военной инфраструктуры.