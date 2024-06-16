Во Львовской области женщина сдала своего мужа-военного СБУ за связь с ФСБ

На Украине женщина сдала своего мужа СБУ за связь с ФСБ

Фото: ssu.gov.ua

Во Львовской области Украины женщина сдала своего мужа СБУ, обвинив его в связи с ФСБ и подготовке обстрелов украинских объектов энергетики, сообщает издание «Судебный репортер».

СБУ опубликовала подозрение в адрес сотрудника ФСБ Сергея Лебедева, в котором говорится, что тот подстрекал украинского военного, находившегося тогда во Львове, к госизмене.

По данным спецслужбы, Лебедев в ноябре 2023 года под учетной записью «Анна» и именем RuZkaya_deVochka написал мужчине в Telegram и предложил сфотографировать местные электроподстанции.

Мужчина согласился и привлек свою жену. «Судебный репортер» пишет, что женщина в тот момент находилась «в уязвимом состоянии» из-за отсутствия денег на продукты питания и другие нужды.

После этого супруги получили деньги на транспорт, женщине также прислали по почте мобильный телефон. Муж занимался тем, что подыскивал и пересылал жене координаты критических объектов инфраструктуры, которые нужно было сфотографировать, однако она этим не занималась.

В начале января женщина написала на мужа заявление в полицию.

«Судебный репортер» со ссылкой на открытые источники отмечает, что военный был призван на службу по мобилизации, однако в октябре 2021 года его уволили за грабеж. С февраля 2023 года и на момент переписки с сотрудником ФСБ он содержался под стражей.

В феврале 2024 года мужчину признали виновным в причинении вреда здоровью, повлекшем смерть потерпевшего, и приговорили к семи годам лишения свободы. В конце мая Галицкий районный суд Львова назначил рассмотрение по существу дела против него о госизмене.