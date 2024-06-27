Развожаев заявил о возможности новой масштабной атаки ВСУ по Севастополю
Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут попытаться нанести новый удар по Севастополю, заявил губернатор города Михаил Развожаев, передает «РИА Новости».
«Такая ситуация в теории может повториться снова, потому что мы видим, что украинский режим потерял всякие берега, любые ограничители, и никаких стопов нет», — цитирует агентство главу города.
Власти города должны «исходить из новой сложившейся реальности», добавил Развожаев.
23 июня ВСУ ударили по северной части Севастополя. По данным российского Минобороны, районы Любимовка и Учкуевка атаковали пятью американскими ракетами ATACMS с кассетными боевыми частями, четыре из которых удалось сбить. Одна из ракет из-за воздействия средств противовоздушной обороны «отклонилась от траектории полета». Ее боевая часть разорвалась в воздухе, осколки снаряда и суббоеприпасы упали в том числе на городские пляжи. В результате атаки погибли четыре человека, более 150 пострадали.
Минобороны считает ответственными за случившееся США и обещает ответные меры. Российский МИД вызвал посла страны Линн Трейси и пообещал добиться международной реакции. СК возбудил уголовное дело о теракте. ООН назвала применение кассетных боеприпасов в населенных районах недопустимым.
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