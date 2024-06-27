В Севастополе после атаки ВСУ появятся укрытия-блиндажи
По итогам анализа ситуации с ракетной атакой ВСУ на Севастополь 23 июня в городе появится около 600 новых укрытий по типу блиндажей, сообщил губернатор Михаил Развожаев, передает «РИА Новости».
«Всего нам потребуется порядка 600 типовых укрытий типа блиндаж, которые устанавливаются в Белгороде», — сказал он.
Систему оповещения в Севастополе доработают, чтобы люди быстрее могли укрыться в случае опасности, добавил он. «В первую очередь будет доработана система оповещения с учетом баллистики. Если раньше [ракеты], которые запускались с воздушных носителей, давали около 20 минут и люди имели возможность спуститься в укрытия, то в случае с баллистическими ракетами есть где-то 2 минуты, чтобы человек занял позицию, позволяющую минимизировать ущерб», — пояснил он.
Кроме того, вход в Балаклавскую бухту будет закрываться на ночь из-за потенциальных угроз атак.
Общественные пляжи в городе, несмотря на последствия атаки в районе пляжа в Учкуевке, закрывать не будут. «Мы прекрасно понимаем, что это мера очень трудно исполнима», — признал он. Для минимизации угрозы на пляжах установят укрытия и расширят на них систему оповещения.
«Пляжи северной стороны, которые не оборудованы укрытием, не имеют рядом капитальных строений, в настоящее время повышенную опасность представляют. Поэтому время нахождения там необходимо минимизировать, а лучше отказаться от посещения на время, пока там не будут установлены защитные конструкции», — рассказал губернатор.
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