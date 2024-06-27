В Севастополе вновь объявили воздушную тревогу

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Сигнал о воздушной тревоге действует в Севастополе, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в телеграм-канале.

Предупреждение на этот раз начало действовать в 19:41 мск. Ранее тревогу объявили после 15:00 мск, она продолжалась менее получаса.

23 июня Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили по северной части Севастополя. По данным российского Минобороны, районы Любимовка и Учкуевка атаковали пятью американскими ракетами ATACMS с кассетными боевыми частями, четыре из которых удалось сбить. Обломки одного из снарядов упали в том числе на городские пляжи. В результате атаки погибли четыре человека, более 150 пострадали. По последним данным, в больницах Севастополя и Москвы остаются более 70 человек, из них два ребенка находятся в крайне тяжелом состоянии.

Минобороны считает ответственными за случившееся США и обещает ответные меры. Российский МИД вызвал посла страны Линн Трейси и пообещал добиться международной реакции. СК возбудил уголовное дело о теракте. ООН назвала применение кассетных боеприпасов в населенных районах недопустимым.