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Военная операция на Украине ,  
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В Севастополе вновь объявили воздушную тревогу

Мэр Севастополя Развожаев: в городе объявили воздушную тревогу
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Алексей Павлишак / Reuters
Фото: Алексей Павлишак / Reuters

Сигнал о воздушной тревоге действует в Севастополе, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в телеграм-канале.

Предупреждение на этот раз начало действовать в 19:41 мск. Ранее тревогу объявили после 15:00 мск, она продолжалась менее получаса.

В Севастополе после атаки ВСУ появятся укрытия-блиндажи
Политика
Фото:Сергей Мальгавко / ТАСС

23 июня Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили по северной части Севастополя. По данным российского Минобороны, районы Любимовка и Учкуевка атаковали пятью американскими ракетами ATACMS с кассетными боевыми частями, четыре из которых удалось сбить. Обломки одного из снарядов упали в том числе на городские пляжи. В результате атаки погибли четыре человека, более 150 пострадали. По последним данным, в больницах Севастополя и Москвы остаются более 70 человек, из них два ребенка находятся в крайне тяжелом состоянии.

Минобороны считает ответственными за случившееся США и обещает ответные меры. Российский МИД вызвал посла страны Линн Трейси и пообещал добиться международной реакции. СК возбудил уголовное дело о теракте. ООН назвала применение кассетных боеприпасов в населенных районах недопустимым.

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Михаил Развожаев

губернатор Севастополя
30 декабря 1980 года
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