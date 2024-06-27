В Абхазии на два месяца арестовали обвиняемых в перестрелке на КПП «Псоу»

В Абхазии арестовали троих участников перестрелки на границе с Россией

Суд Гагрского района Абхазии заключил на два месяца под стражу троих участников перестрелки на границе с Россией, которая произошла 23 июня. Об этом сообщает Генеральная прокуратура Абхазии.

«27 июня 2024 года судом Гагрского района удовлетворено ходатайство прокуратуры об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Годжуа Батала Давидовича, Годжуа Беслана Давидовича и Чаговец Константина Андреевича», — говорится в сообщении.

Вечером 23 июня у КПП «Псоу» на границе России и Абхазии арестованные устроили стрельбу, в результате которой один человек погиб и трое пострадали.

По словам главы МВД Абхазии Роберта Киута, причиной перестрелки стал имущественный конфликт. По факту стрельбы завели уголовное дело. 24 июня Годжуа Батал Давидович, Годжуа Беслан Давидович и Чаговец Константин Андреевич были задержаны.

Перестрелка в Абхазии произошла через полчаса после событий в Махачкале и Дербенте. В этих городах 23 июня произошли нападения на синагоги, церкви и машины сотрудников полиции. В результате нападения на церковь в Дербенте погиб священник.