Подозреваемых в перестрелке на границе России и Абхазии задержали
Подозреваемые в перестрелке на границе России и Абхазии задержаны, их личности устанавливаются, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Гагрского района.
«Задержаны подозреваемые в совершении убийства на границе России и Абхазии, сейчас их личности устанавливаются», — говорится в сообщении ведомства. Ранее глава местного МВД Роберт Киут говорил, что все участники перестрелки установлены, они являются гражданами Абхазии.
РБК направил запрос в пресс-службу Генпрокуратуры Абхазии.
Перестрелка произошла вечером 23 июня рядом с контрольно-пропускным пунктом (КПП) «Псоу». Сам КПП работал в штатном режиме. «Интерфакс» со ссылкой на управление внутренних дел Гагрского района называл среди участников россиянина и гражданина Абхазии, поводом стал личный конфликт. В результате один человек погиб, еще трое, в том числе несовершеннолетняя девочка, получили ранения.
Двое пострадавших получили легкие ранения, третьего прооперировали из-за ранения в живот, писал «Sputnik Абхазия» со ссылкой на прокуратуру Гагрского района.
По данным местного телеграм-канала «Respublica / Республика», неизвестные также открыли огонь в Новом Афоне.
Возбуждено уголовное дело по ст. 117 (незаконные хранение и перевозка оружия) и ч. 2 ст. 99 (убийство).
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