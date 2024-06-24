Прокуратура Абхазии: подозреваемых в перестрелке на границе с Россией задержали

Подозреваемых в перестрелке на границе России и Абхазии задержали

Прокуратура Абхазии сообщила о задержании подозреваемых в перестрелке у КПП «Псоу», их личности устанавливают. В МВД утверждали, что все они — граждане республики. В результате происшествия один человек погиб, трое ранены

Подозреваемые в перестрелке на границе России и Абхазии задержаны, их личности устанавливаются, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Гагрского района.

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«Задержаны подозреваемые в совершении убийства на границе России и Абхазии, сейчас их личности устанавливаются», — говорится в сообщении ведомства. Ранее глава местного МВД Роберт Киут говорил, что все участники перестрелки установлены, они являются гражданами Абхазии.

РБК направил запрос в пресс-службу Генпрокуратуры Абхазии.

Перестрелка произошла вечером 23 июня рядом с контрольно-пропускным пунктом (КПП) «Псоу». Сам КПП работал в штатном режиме. «Интерфакс» со ссылкой на управление внутренних дел Гагрского района называл среди участников россиянина и гражданина Абхазии, поводом стал личный конфликт. В результате один человек погиб, еще трое, в том числе несовершеннолетняя девочка, получили ранения.

Двое пострадавших получили легкие ранения, третьего прооперировали из-за ранения в живот, писал «Sputnik Абхазия» со ссылкой на прокуратуру Гагрского района.

По данным местного телеграм-канала «Respublica / Республика», неизвестные также открыли огонь в Новом Афоне.

Возбуждено уголовное дело по ст. 117 (незаконные хранение и перевозка оружия) и ч. 2 ст. 99 (убийство).