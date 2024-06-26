В Дербенте похоронили погибшего от рук террористов священника
Похороны протоиерея Николая Котельникова, убитого при нападении террористов на храм в Дербенте, завершились, передал корреспондент РБК.
Могила отца Николая находится на территории храма Покрова Пресвятой Богородицы, где он и служил.
На прощание с ним пришли десятки прихожан и местных жителей, в том числе мэр Дербента Рустамбек Пирмагомедов.
Протоиерей погиб при атаке 23 июня на церкви, синагоги и пост ДПС в Махачкале и Дербенте.
Отцу Николаю было 66 лет, из них более 40 он служил церкви. Его жена Валентина Котельникова рассказала, что священника застрелили, потом боевики подожгли его дом и саму церковь.
Президент России Владимир Путин наградил Котельникова орденом Мужества посмертно, а патриарх Московский и всея Руси Кирилл — орденом князя Александра Невского первой степени.
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