В Абхазии завели уголовное дело после перестрелки на границе с Россией
После перестрелки у КПП «Псоу» на границе Абхазии с Россией с одним погибшим завели уголовное дело, сообщили «РИА Новости» в прокуратуре Гагрского района республики.
«Уголовное дело заведено по ст. 117 «Незаконное хранение и перевозка оружия» и ч. 2 ст. 99 — «Убийство», — уточнили в ведомстве.
Перестрелка произошла вечером 23 июня. В результате происшествия один человек погиб, трое получили ранения, в их числе несовершеннолетняя девочка. Пропускной пункт работал штатно.
За полчаса до перестрелки в Абхазии в Махачкале и Дербенте неизвестные открыли огонь. Целями нападения стали синагоги, церковь и пост ДПС. По данным властей, жертвами нападений стали более 15 силовиков и мирные жители. В Дагестане объявили трехдневный траур.
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