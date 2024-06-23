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Политика ,  
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В Абхазии на границе с Россией неизвестные открыли огонь

В Абхазии на границе с Россией произошла перестрелка, погибли люди
Один человек погиб, еще трое ранены, сообщили в прокуратуре Гагрского района Абхазии. Также неизвестные открыли огонь в Новом Афоне, ранен гражданин Абхазии

В Абхазии на границе с Россией неизвестные открыли огонь
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В Абхазии на границе с Россией по реке Псоу произошла перестрелка, сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой на очевидцев и телеграм-канал «D News Абхазия».

По данным ТАСС, один человек погиб, трое ранены из-за стрельбы в Гагрском районе Абхазии, в непосредственной близости от российско-абхазской границы. Местный телеграм-канал «Respublica / Республика» утверждает, что в Новом Афоне также произошла перестрелка, ранен гражданин Абхазии по фамилии Ладария.

Глава МВД Абхазии Роберт Киут подтвердил «РИА Новости», что на границе с Россией произошла перестрелка, есть погибший и раненые, все участники — граждане Абхазии.

Как рассказали «Sputnik Абхазия» в прокуратуре Гагрского района, двое человек получили легкие ранения, у третьего — ранение в живот, пострадавшего оперируют. «Следователи работают на месте, устанавливают все обстоятельства происшествия», — добавили в прокуратуре.

МВД сообщило, что стрельба в Махачкале продолжается
Общество
Фото:Гянжеви Гаджибалаев / ТАСС

Приблизительно за полчаса до перестрелки в Абхазии в Махачкале и Дербенте неизвестные открыли огонь. В обеих городах целями нападений стали синагоги, церкви и машины сотрудников полиции. По данным председателя Общественной наблюдательной комиссии Дагестана Шамиля Хадулаева, в результате нападения на церковь в Дербенте погиб священник — отцу Николаю перерезали горло.

По словам главы Дагестана Сергея Меликова, боестолкновение с неизвестными продолжается. НАК сообщил, что двоих нападавших уже ликвидировали, однако точное число нападавших неизвестно.

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Теги
Мир Ландау
Абхазия Дагестан перестрелка Дербент Махачкала

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

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Генеральная лицензия Банка России № 3251.

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