В Абхазии на границе с Россией неизвестные открыли огонь
В Абхазии на границе с Россией по реке Псоу произошла перестрелка, сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой на очевидцев и телеграм-канал «D News Абхазия».
По данным ТАСС, один человек погиб, трое ранены из-за стрельбы в Гагрском районе Абхазии, в непосредственной близости от российско-абхазской границы. Местный телеграм-канал «Respublica / Республика» утверждает, что в Новом Афоне также произошла перестрелка, ранен гражданин Абхазии по фамилии Ладария.
Глава МВД Абхазии Роберт Киут подтвердил «РИА Новости», что на границе с Россией произошла перестрелка, есть погибший и раненые, все участники — граждане Абхазии.
Как рассказали «Sputnik Абхазия» в прокуратуре Гагрского района, двое человек получили легкие ранения, у третьего — ранение в живот, пострадавшего оперируют. «Следователи работают на месте, устанавливают все обстоятельства происшествия», — добавили в прокуратуре.
Приблизительно за полчаса до перестрелки в Абхазии в Махачкале и Дербенте неизвестные открыли огонь. В обеих городах целями нападений стали синагоги, церкви и машины сотрудников полиции. По данным председателя Общественной наблюдательной комиссии Дагестана Шамиля Хадулаева, в результате нападения на церковь в Дербенте погиб священник — отцу Николаю перерезали горло.
По словам главы Дагестана Сергея Меликова, боестолкновение с неизвестными продолжается. НАК сообщил, что двоих нападавших уже ликвидировали, однако точное число нападавших неизвестно.
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