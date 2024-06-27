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Общество ,  
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МЧС предупредило москвичей о жаре до 32 градусов в ближайшие три дня

Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

В Москве с 28 по 30 июня установится жара до +32 градусов Цельсия, сообщила пресс-служба главного управления МЧС Москвы.

В ведомстве порекомендовали москвичам и жителям столицы избегать перегрева на солнце, использовать одежду светлых тонов и головной убор, а также пить больше воды.

«Соблюдайте требования пожарной безопасности, исключите обращение с открытым огнем», — добавили в пресс-службе.

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Аномальная жара пришла вслед за «мегаливнями». 9 июня 2024 года ведущий специалист центра погоды «Фобос» пообещал тропический «мегаливень», который пройдет в День России в Москве.

В ночь с 13 на 14 июня 2024 года на столицу обрушилась еще одна порция «мегаливня» с интенсивностью 30 мм, или 3 ведра дождевой воды на метр московских улиц.

Через неделю МЧС пообещало москвичам грозу, град, ливень и шквалистый ветер, также заявили, что возможно формирование смерчей.

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