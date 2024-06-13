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Общество ,  
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Москвичам пообещали ночное продолжение «мегаливня»

Фото: Артур Новосильцев / АГН «Москва»
Фото: Артур Новосильцев / АГН «Москва»

В ночь с 13 на 14 июня 2024 года в Москве ожидается очередной «мегаливень», сообщил в своем телеграм-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Ожидается, что в период с 21:00 четверга до 3:00 часов ночи пятницы на столицу обрушится очередная порция «мегаливня» с интенсивностью 30 мм, или еще 3 ведра дождевой воды на метр московских улиц», — написал синоптик.

По его словам, на сегодняшний день в Москве местами выпало до 26 мм, что примерно треть от месячной нормы. Еще почти 40% от положенной нормы июня может выпасть в столице этой ночью.

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Однако, по прогнозу Тишковца, к утру осадки пойдут на убыль. Завтра днем погода улучшится, а воздух прогреется до 23 градусов тепла.

13 июня 2024 года департамент транспорта мэрии столицы сообщил, что в Москве начался сильный ливень. В ведомстве порекомендовали отказаться от поездок на автомобиле и использовать метро и предупредили, что из-за непогоды возможны задержки в движении общественного транспорта.

Москвичам пообещали ночное продолжение «мегаливня»
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Теги
ливневые дожди Москва синоптики прогноз погоды

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Обслуживание счета

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