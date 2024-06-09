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Синоптик предупредил о тропическом «мегаливне» в Москве в День России

Синоптик Тишковец: по Москве 12 июня пройдет тропический «мегаливень»
Дожди пройдут по всей территории Центральной России, начиная с 10 июня. По данным синоптика Евгения Тишковца, в столице за пять дней выпадет около 100 мм осадков
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

В День России в Москве пройдет тропический «мегаливень», сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в телеграм-канале.

«В среду ожидается залповый «мегаливень» интенсивностью до 41 мм, что составляет половину всей июньской нормы», — написал специалист.

По словам Тишковца, ливень в этот день побьет рекорд 1995 года — тогда 12 июня выпало 34,1 мм осадков.

Кроме того, 12 июня в столице ожидается сильная гроза с градом. Пик непогоды придется на период с 15 до 21 часа, возможны подтопления, предупредил синоптик.

Всего за пять дней, начиная с понедельника, в столице выпадет около 100 мм осадков — 130% месячной нормы осадков, отметил Тишковец. По его словам, это «столитровая бочка дождевой воды на метр квадратный». Температура днем в Москве на неделе составит от +20 до +25 градусов, ночью показатели будут колебаться от +13 до +18 градусов.

Дожди на новой неделе прогнозируют по всей территории Центральной России, добавил синоптик.

Вильфанд предупредил о сильных осадках в Москве в июне
Общество
Фото:Артур Новосильцев / АГН «Москва»

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что количество осадков в Москве в июне превысит норму. Однако, по словам Вильфанда, в городе сохранится теплая погода. Синоптик отметил, что температурные показатели первой недели июня «уже заметно превышают норму».

В начале месяца в столице наблюдались грозы и сильные дожди. 5 июня из-за ливня в столице затопило подземные переходы на нескольких станциях метро и МЦК. На следующий день, 6 июня, в результате сильного дождя затопило дороги в районе Павелецкой площади и на юго-западе Москвы. Прошедший ливень на ВДНХ в ночь на 6 июня назвали самым сильным с начала этого столетия.

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Теги
Дарья Беспалько
Москва Погода День России Евгений Тишковец
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