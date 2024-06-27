Девочку, пострадавшую при крушении поезда в Коми, положили в реанимацию

Пострадавшего при крушении поезда в Коми ребенка положили в реанимацию

Фото: sztproc / Telegram

Ребенок, пострадавший при сходе поезда в Коми, находится в реанимации, передает минздрав региона. Ранее о пострадавшей 14-летней девочке сообщил глава Республики Коми Владимир Уйба.

«Все взрослые пациенты находятся в профильных отделениях стационаров региона, ребенок — в отделении реанимации», — написано в телеграм-канале ведомства. Пострадавший ребенок доставлен в республиканскую детскую клиническую больницу, уточнили там.

Телеграм-канал «Новости Воркуты» сообщил, что еще одна девушка пропала без вести во время крушения.

О том, что 14-летняя девочка находится в тяжелом состоянии, сообщил ранее в своем телеграм-канале глава республики Владимир Уйба.

«Из оставшихся восьми пострадавших 14-летняя девочка в тяжелом состоянии», — написал он. По словам главы региона, девочку вместе с родителями должны были перевезти в Сыктывкар.

Авария с поездом № 511 Воркута — Новороссийск произошла 26 июня. Девять вагонов поезда сошли с рельсов на перегоне Инта-1 — Угольный. В РЖД предварительной причиной аварии назвали подмыв железнодорожного полотна из-за дождей. По данным минздрава, в результате аварии пострадали 40 человек, двое погибли.