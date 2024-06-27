Глава Коми рассказал о состоянии пострадавших при аварии поезда людей
Глава Коми Владимир Уйба рассказал о ситуации со сходом вагонов пассажирского поезда № 511 Воркута — Новороссийск на перегоне Инта-1 — Угольный Северной железной дороги. Он опубликовал видеообращение в своем телеграм-канале.
По словам главы региона, количество пострадавших — 10 человек. Самое тяжелое состояние у 14-летней девушки. Ее вместе с родителями и еще одним пострадавшим мужчиной вертолетом отправили в Сыктывкар. Еще двух человек вертолетом доставили в Воркуту, поскольку их состояние здоровья «не требует более высокого уровня оказания медицинской помощи».
182 пассажира отправлены в пункты назначения по ранее запланированному маршруту, добавил глава региона.
Уйба также оценил работу медицинских сотрудников, которые оказали первую помощь пострадавшим еще до прибытия главы республики.
«Помощь была оказана с учетом полного отсутствия дорог, невозможности подойти другим способом, кроме спасательного поезда МЧС, была оказана своевременно и в полном объеме», — заявил Уйба.
Глава республики вылетел на место схода вагонов пассажирского поезда Воркута — Новороссийск вечером 26 июня 2024 года. Он пообещал координировать спасательную операцию и оказание помощи пострадавшим.
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