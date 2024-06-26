В Севастополе объявили воздушную тревогу менее чем на 10 минут

Фото: Алексей Павлишак / Reuters

Сигнал воздушной тревоги звучит в Севастополе, сообщает губернатор Михаил Развожаев в телеграм-канале.

Предупреждение объявили в 19:49 мск, спустя девять минут его отменили.

23 июня ВСУ ударили по северной части Севастополя. По данным российского Минобороны, районы Любимовка и Учкуевка атаковали пятью американскими ракетами ATACMS с кассетными боевыми частями, четыре из которых удалось сбить. Обломки одного из снарядов упали в том числе на городские пляжи. В результате атаки погибли четыре человека, более 150 пострадали.

Минобороны считает ответственными за случившееся США и обещает ответные меры. Российский МИД вызвал посла страны Линн Трейси и пообещал добиться международной реакции. СК возбудил уголовное дело о теракте. ООН назвала применение кассетных боеприпасов в населенных районах недопустимым.