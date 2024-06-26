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Военная операция на Украине ,  
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Дрон атаковал парковку Грайворонской ЦРБ, пострадали двое

Два человека пострадали при атаке беспилотника на парковку больницы в Грайвороне
Сюжет
Военная операция на Украине

Фото: vvgladkov / Telegram
Фото: vvgladkov / Telegram
Фото: vvgladkov / Telegram
Фото: vvgladkov / Telegram
Фото: vvgladkov / Telegram
Фото: vvgladkov / Telegram
Беспилотник Вооруженных сил Украины атаковал парковку Грайворонской центральной районной больницы (ЦРБ), сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

По его словам, в результате пострадали два человека. «У мужчины минно-взрывная травма, осколочные ранения бедра и предплечья, у женщины — закрытая черепно-мозговая травма», — уточнил он.

Медики перевозят пострадавших в городскую больницу № 2 Белгорода.

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Фото:Мария Лисицына / РБК

Кроме того, по информации Гладкова, на стоянке ЦРБ повреждены пять легковых автомобилей.

Ночью 25 июня Белгород подвергся массированной атаке беспилотников со стороны Украины. Мэр Валентин Демидов сообщил, что в результате 20 квартир пришлось отключить от газоснабжения. Глава Белгородской области Вячеслав Гладков утром отмечал, что за сутки ранения при атаках ВСУ получили 15 жителей региона.

После обстрела Грайворона 24 июня три человека получили ранения.

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Белгородская область Вячеслав Гладков беспилотники Грайворон Больница
Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
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