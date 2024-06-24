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Военная операция на Украине ,  
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Гладков сообщил о трех пострадавших в результате обстрела Грайворона

Гладков: в результате обстрела Грайворона пострадали три человека
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: сервис «Яндекс.Карты»
Фото: сервис «Яндекс.Карты»

Три человека получили ранения в результате обстрела Грайворона в Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в телеграм-канале.

«У двух женщин осколочные ранения ног и рук, состояние — средней степени тяжести. <...> У третьего пострадавшего, 19-летнего молодого человека, осколочные ранения ног», — написал Гладков.

Пострадавших женщин доставят в городскую больницу Белгорода № 2, молодого человека осматривают врачи Грайворонской центральной районной больницы.

В результате обстрела повреждены шесть частных домов и два гаража, добавил губернатор.

Ранее региональное МЧС сообщило об обстреле Грайворона.

Грайворон в Белгородской области попал под обстрел
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Фото:сервис «Яндекс.Карты»

Белгородская область регулярно попадает под обстрелы со стороны ВСУ. В ночь на 24 июня в Белгороде и Шебекино объявляли ракетную опасность. По данным ТАСС, в областном центре несколько раз звучали звуки взрывов.

23 июня три украинских дрона-камикадзе атаковали Грайворон, один из них нанес удар по парковке возле многоквартирного дома. В результате погиб человек, еще трое получили ранения.

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Грайворон Белгородская область Военная операция на Украине Вячеслав Гладков
Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
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