Гладков сообщил о трех пострадавших в результате обстрела Грайворона
Три человека получили ранения в результате обстрела Грайворона в Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в телеграм-канале.
«У двух женщин осколочные ранения ног и рук, состояние — средней степени тяжести. <...> У третьего пострадавшего, 19-летнего молодого человека, осколочные ранения ног», — написал Гладков.
Пострадавших женщин доставят в городскую больницу Белгорода № 2, молодого человека осматривают врачи Грайворонской центральной районной больницы.
В результате обстрела повреждены шесть частных домов и два гаража, добавил губернатор.
Ранее региональное МЧС сообщило об обстреле Грайворона.
Белгородская область регулярно попадает под обстрелы со стороны ВСУ. В ночь на 24 июня в Белгороде и Шебекино объявляли ракетную опасность. По данным ТАСС, в областном центре несколько раз звучали звуки взрывов.
23 июня три украинских дрона-камикадзе атаковали Грайворон, один из них нанес удар по парковке возле многоквартирного дома. В результате погиб человек, еще трое получили ранения.
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