В Белгороде и окрестностях объявили ракетную опасность
В Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность, сообщила мэрия города в телеграм-канале.
Власти призвали граждан спуститься в подвальное помещение или подземное пространство.
Режим опасности ввели в 2:33 мск. Спустя пять минут, в 2:38, его отменили.
Ночью накануне, 25 июня, Белгород подвергся массированной атаке беспилотников со стороны Украины. Мэр Валентин Демидов сообщил, что в результате 20 квартир пришлось отключить от газоснабжения. Глава Белгородской области Вячеслав Гладков утром отмечал, что за сутки ранения при атаках ВСУ получили 15 жителей региона.
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