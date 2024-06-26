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Военная операция на Украине ,  
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В Белгороде и окрестностях объявили ракетную опасность

В Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность
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Военная операция на Украине

В Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность, сообщила мэрия города в телеграм-канале.

Власти призвали граждан спуститься в подвальное помещение или подземное пространство.

Режим опасности ввели в 2:33 мск. Спустя пять минут, в 2:38, его отменили.

Село в Белгородской области обстреляли из РСЗО
Политика
Фото:Laurel Chor / Keystone Press Agency / Global Look Press

Ночью накануне, 25 июня, Белгород подвергся массированной атаке беспилотников со стороны Украины. Мэр Валентин Демидов сообщил, что в результате 20 квартир пришлось отключить от газоснабжения. Глава Белгородской области Вячеслав Гладков утром отмечал, что за сутки ранения при атаках ВСУ получили 15 жителей региона.

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Теги
Белгород Белгородская область ракетная опасность обстрел
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