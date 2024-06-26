В Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность

В Белгороде и окрестностях объявили ракетную опасность

В Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность, сообщила мэрия города в телеграм-канале.

Власти призвали граждан спуститься в подвальное помещение или подземное пространство.

Режим опасности ввели в 2:33 мск. Спустя пять минут, в 2:38, его отменили.

Ночью накануне, 25 июня, Белгород подвергся массированной атаке беспилотников со стороны Украины. Мэр Валентин Демидов сообщил, что в результате 20 квартир пришлось отключить от газоснабжения. Глава Белгородской области Вячеслав Гладков утром отмечал, что за сутки ранения при атаках ВСУ получили 15 жителей региона.