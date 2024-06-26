Захарова назвала пугающим молчание Ассанжа после освобождения

Джулиан Ассанж (Фото: Kim Hong-Ji / Reuters)

Отказ основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа давать публичные комментарии после освобождения по решению американского суда выглядит пугающе, заявила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова в эфире радио Sputnik.

«Очень напугало то, что он не сказал ни одного слова после того, как вышел из суда. <...> Человек, который ставит правду и истину выше собственного благополучия, <...> — наверное, имеет, что сказать людям, которые поддерживали его на протяжении всех этих <...> 14 лет», — сказала она.

Ассанж 24 июня был освобожден под залог из британской тюрьмы Белмарш. Через два дня он предстал перед американским федеральным окружным судом на острове Сайпан (Северные Марианские острова) и признал вину по одному из 18 пунктов предъявленного ему обвинения в рамках сделки со следствием.

Суд приговорил основателя WikiLeaks к сроку, отбытому в британской тюрьме (около пяти лет). После этого Минюст США объявил о прекращении уголовного дела против него.

Как сообщал WikiLeaks, после освобождения основатель проекта собирался вернуться на родину в Австралию. В соответствии с соглашением о признании вины ему запрещено возвращаться в Соединенные Штаты без разрешения. Адвокат Ассанжа Барри Поллак отметил, что WikiLeaks продолжит свою работу.