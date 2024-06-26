Захарова назвала пугающим молчание Ассанжа после освобождения
Отказ основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа давать публичные комментарии после освобождения по решению американского суда выглядит пугающе, заявила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова в эфире радио Sputnik.
«Очень напугало то, что он не сказал ни одного слова после того, как вышел из суда. <...> Человек, который ставит правду и истину выше собственного благополучия, <...> — наверное, имеет, что сказать людям, которые поддерживали его на протяжении всех этих <...> 14 лет», — сказала она.
Ассанж 24 июня был освобожден под залог из британской тюрьмы Белмарш. Через два дня он предстал перед американским федеральным окружным судом на острове Сайпан (Северные Марианские острова) и признал вину по одному из 18 пунктов предъявленного ему обвинения в рамках сделки со следствием.
Суд приговорил основателя WikiLeaks к сроку, отбытому в британской тюрьме (около пяти лет). После этого Минюст США объявил о прекращении уголовного дела против него.
Как сообщал WikiLeaks, после освобождения основатель проекта собирался вернуться на родину в Австралию. В соответствии с соглашением о признании вины ему запрещено возвращаться в Соединенные Штаты без разрешения. Адвокат Ассанжа Барри Поллак отметил, что WikiLeaks продолжит свою работу.
Джулиану Ассанжу 52 года. В 2006 году он вместе с группой единомышленников основал проект WikiLeaks для публикации секретных сведений. В 2010 году WikiLeaks опубликовал несколько десятков тысяч конфиденциальных документов, касающихся операций США и их союзников в Афганистане в 2004–2009 годах.
Скандал также вызывала публикация телеграмм американских дипломатов, в том числе высокой степени секретности. Вскоре в США началось расследование против Ассанжа по подозрению в нарушении закона о шпионаже.
С 2012 по 2019 год основатель WikiLeaks жил в посольстве Эквадора в Лондоне. Когда страна лишила Ассанжа права на политическое убежище, его арестовала британская полиция. После этого журналиста поместили в Белмарш. Местный суд разрешил передать его США в апреле 2022 года, но защита подала апелляцию и экстрадицию отложили.
В мае 2024 года Высокий суд Лондона встал на сторону Ассанжа и разрешил ему обжаловать экстрадицию. На нескольких последних судебных заседаниях журналист не присутствовал из-за проблем со здоровьем.
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