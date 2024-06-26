Минюст США объявил о закрытии уголовного дела после признания Ассанжа

Дело, начатое в марте 2018 года, прекращено после того, как основатель WikiLeaks признал вину по одному из 18 пунктов обвинения, выдвинутых США. Ассанж содержался под стражей в Великобритании последние пять лет

Джуллиан Ассанж (Фото: Kim Hong-Ji / Reuters)

После того, как основатель WikiLeaks Джуллиан Ассанж признал свою вину по единственному обвинению в нарушении закона о шпионаже, уголовное дело против него прекращается. Об этом сообщил Минюст США.

«Признание вины завершает уголовное дело, которое началось в марте 2018 года, когда Ассанжу впервые было предъявлено обвинение в Восточном округе Вирджинии», — говорится в заявлении ведомства.

Ассанж находился в британской тюрьме строгого режима Белмарш по обвинению США в течение последних 62 месяцев. Утром 26 июня основатель WikiLeaks предстал перед американском федеральным окружным судом на острове Сайпан (Северные Марианские острова) и признал вину по одному из 18 пунктов обвинения, выдвинутого ему. После этого суд приговорил его к 62 месяцам заключения и засчитал ему в качестве срока тот, который он отбыл в Великобритании.

Северные Марианские острова — административное образование в западной части Тихого океана, имеющее статус неинкорпорированной организованной территории США (то есть, не входящее в состав США, но являющееся их владением). Окружной суд Северных Марианских островов является одним из 94 судов первой инстанции в США, которые рассматривают гражданские и уголовные дела.

Ассанж отправится в Австралию в ближайшие часы. В соответствии с соглашением о признании вины ему запрещено возвращаться в Соединенные Штаты без разрешения.

По словам адвоката Барри Поллака, суд постановил, что публикации Ассанжа, за которые его судили, не причинили вреда. Поллак также заверил, что работа WikiLeaks продолжится.

Джуллиану Ассанжу 52 года. В 2006 году он вместе с группой единомышленников основал сайт WikiLeaks для публикации секретных сведений. Платформа стала известна по всему миру в 2010 году после публикации видеозаписи расстрела двумя вертолетами армии США группы гражданских лиц в Багдаде в 2007 году. В том же году WikiLeaks опубликовал несколько десятков тысяч конфиденциальных документов, касающихся операций США и их союзников в Афганистане в 2004-2009 годах.

Кроме того, громкий скандал вокруг WikiLeaks вызывала публикация дипломатических телеграмм США, в том числе высокой степени секретности. Вскоре в США в отношении Ассанжа было начато расследование по подозрению в нарушении закона о шпионаже.

С 2012 по 2019 год он жил в посольстве Эквадора в Лондоне. Когда страна лишила основателя WikiLeaks права на политическое убежище, его арестовала британская полиция. После этого журналиста поместили в Белмарш. Местный суд разрешил передать его США в апреле 2022 года, но защита подала апелляцию и экстрадицию отложили.

В мае 2024 года Высокий суд Лондона встал на сторону Ассанжа и разрешил ему обжаловать экстрадицию. На нескольких последних судебных заседаниях журналист не присутствовал из-за проблем со здоровьем. 24 июня Ассанж был освобожден под залог из британской тюрьмы.