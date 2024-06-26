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Преследование Ассанжа ,  
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Минюст США объявил о закрытии уголовного дела после признания Ассанжа

Минюст США: признание вины Ассанжем завершает уголовное дело против него
Сюжет
Преследование Ассанжа
Дело, начатое в марте 2018 года, прекращено после того, как основатель WikiLeaks признал вину по одному из 18 пунктов обвинения, выдвинутых США. Ассанж содержался под стражей в Великобритании последние пять лет
Джуллиан Ассанж
Джуллиан Ассанж (Фото: Kim Hong-Ji / Reuters)

После того, как основатель WikiLeaks Джуллиан Ассанж признал свою вину по единственному обвинению в нарушении закона о шпионаже, уголовное дело против него прекращается. Об этом сообщил Минюст США.

«Признание вины завершает уголовное дело, которое началось в марте 2018 года, когда Ассанжу впервые было предъявлено обвинение в Восточном округе Вирджинии», — говорится в заявлении ведомства.

Ассанж находился в британской тюрьме строгого режима Белмарш по обвинению США в течение последних 62 месяцев. Утром 26 июня основатель WikiLeaks предстал перед американском федеральным окружным судом на острове Сайпан (Северные Марианские острова) и признал вину по одному из 18 пунктов обвинения, выдвинутого ему. После этого суд приговорил его к 62 месяцам заключения и засчитал ему в качестве срока тот, который он отбыл в Великобритании.

Северные Марианские острова — административное образование в западной части Тихого океана, имеющее статус неинкорпорированной организованной территории США (то есть, не входящее в состав США, но являющееся их владением).

Окружной суд Северных Марианских островов является одним из 94 судов первой инстанции в США, которые рассматривают гражданские и уголовные дела.

Ассанж отправится в Австралию в ближайшие часы. В соответствии с соглашением о признании вины ему запрещено возвращаться в Соединенные Штаты без разрешения.

По словам адвоката Барри Поллака, суд постановил, что публикации Ассанжа, за которые его судили, не причинили вреда. Поллак также заверил, что работа WikiLeaks продолжится.

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Политика
Джуллиан Ассанж

Джуллиану Ассанжу 52 года. В 2006 году он вместе с группой единомышленников основал сайт WikiLeaks для публикации секретных сведений. Платформа стала известна по всему миру в 2010 году после публикации видеозаписи расстрела двумя вертолетами армии США группы гражданских лиц в Багдаде в 2007 году. В том же году WikiLeaks опубликовал несколько десятков тысяч конфиденциальных документов, касающихся операций США и их союзников в Афганистане в 2004-2009 годах.

Кроме того, громкий скандал вокруг WikiLeaks вызывала публикация дипломатических телеграмм США, в том числе высокой степени секретности. Вскоре в США в отношении Ассанжа было начато расследование по подозрению в нарушении закона о шпионаже.

С 2012 по 2019 год он жил в посольстве Эквадора в Лондоне. Когда страна лишила основателя WikiLeaks права на политическое убежище, его арестовала британская полиция. После этого журналиста поместили в Белмарш. Местный суд разрешил передать его США в апреле 2022 года, но защита подала апелляцию и экстрадицию отложили.

В мае 2024 года Высокий суд Лондона встал на сторону Ассанжа и разрешил ему обжаловать экстрадицию. На нескольких последних судебных заседаниях журналист не присутствовал из-за проблем со здоровьем. 24 июня Ассанж был освобожден под залог из британской тюрьмы.

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Джулиан Ассанж уголовное дело шпионаж США Великобритания Австралия суд признание вины Минюст США
Ассанж Джулиан фото

Ассанж Джулиан

основатель WikiLeaks
3 июля 1971 года
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