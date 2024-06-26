Первое заседание по делу Гершковича началось в Свердловском облсуде
Свердловский областной суд начал рассмотрение дела обвиняемого в шпионаже журналиста Wall Street Journal Эвана Гершковича, сообщает «РИА Новости».
Первое заседание по делу Гершковича проходит в закрытом режиме. В суде собрались несколько десятков журналистов как российских, так и зарубежных изданий, однако их пустили в зал только для протокольной съемки перед заседанием.
По сообщению агентства, на процесс приехали генеральный консул США Стюарт Уилсон и вице-консул посольства США в России Майкл Дарбинян.
Гершкович находится под стражей с марта 2023 года, ему грозит до 20 лет тюрьмы по обвинению в шпионаже в пользу США. Согласно заявлению Федеральной службы безопасности (ФСБ) России, репортер собирал сведения, составляющие государственную тайну, «о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса».
По сообщению Генпрокуратуры — секретную информацию о деятельности оборонного предприятия АО «НПК «Уралвагонзавод» по выпуску и ремонту военной техники.
WSJ отвергла обвинения ФСБ в адрес задержанного репортера и потребовала его немедленного освобождения. Кроме того, выразила глубокую обеспокоенность безопасностью репортера.
По оценке издания, судебный процесс «предоставит мало правовых гарантий» Гершковичу по сравнению с гарантиями, которые ему обеспечат в США и других западных странах.
«Гершкович, WSJ и правительство США категорически отрицают выдвинутые против него обвинения», — подчеркнули в издании.
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