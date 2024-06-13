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Политика ,  
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Генпрокуратура направила в суд дело журналиста WSJ Эвана Гершковича

Гершкович находится под стражей с марта 2023 года, ему грозит до 20 лет тюрьмы по обвинению в шпионаже в пользу США. Путин ранее допускал обмен журналиста на россиянина Вадима Красикова, отбывающего пожизненный срок в Германии
Эван Гершкович
Эван Гершкович (Фото: EPA / ТАСС)

Генпрокуратура России утвердила обвинительное заключение и направила в суд в Екатеринбурге дело американского журналиста The Wall Street Journal (WSJ) Эвана Гершковича, обвиняемого в сборе данных для Центрального разведывательного управления США — ст. 276 УК России («Шпионаж»), сообщает надзорное ведомство в телеграм-канале

«Следствием установлено и документально подтверждено, что американский журналист газеты The Wall Street Journal Гершкович по заданию ЦРУ в марте 2023 г. собирал в Свердловской области секретную информацию о деятельности оборонного предприятия АО «НПК «Уралвагонзавод» по выпуску и ремонту военной техники», — говорится в сообщении.

В прокуратуре также подчеркнули, что незаконные действия совершались Гершковичем «с соблюдением тщательных мер конспирации». Его дело было направлено в Свердловский областной суд для рассмотрения по существу.

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Гершкович находится под арестом с марта 2023 года. Последние шесть лет до этого журналист жил в Москве и освещал ситуацию в России и на Украине в качестве корреспондента WSJ. 30 марта 2023 года Федеральная служба безопасности (ФСБ) России сообщила о его задержании в Екатеринбурге по подозрению в шпионаже. В заявлении утверждалось, что репортер, «действуя по заданию американкой стороны, осуществлял сбор сведений, составляющих государственную тайну, о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса».

Правительство США и WSJ настаивают на невиновности Гершковича и требуют его немедленно освободить. В феврале Путин допустил возможность обмена журналиста «при встречном движении со стороны наших партнеров». В интервью американскому журналисту Такеру Карлсону он напомнил об осужденном в Германии россиянине, который из «патриотических соображений» «ликвидировал бандита». В ФРГ к пожизненному заключению приговорен сотрудник ФСБ Вадим Красиков по делу об убийстве гражданина Грузии чеченского происхождения Зелимхана Хангошвили. Путин называл Хангошвили человеком, «принимавшим участие в боевых действиях, сепаратистом» и одним из организаторов теракта в московском метро.

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Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
Эван Гершкович The Wall Street Journal журналист суд арест США шпионаж

Новейшие практики цифрового обслуживания

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

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Открыть счет

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