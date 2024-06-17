Дело журналиста WSJ Гершковича будут рассматривать в закрытом режиме

Первое заседание по делу Эвана Гершковича пройдет 26 июня, дело в закрытом режиме будет рассматривать суд в Екатеринбурге. По версии следователей, журналист собирал секретные сведения об «Уралвагонзаводе», он это опровергает

Эван Гершкович (Фото: EPA / ТАСС)

Дело о шпионаже в отношении американского журналиста The Wall Street Journal (WSJ) Эвана Гершковича будет рассматриваться в закрытом режиме, сообщает Свердловский областной суд. Первое заседание назначено на 26 июня, процесс будет вести судья Андрей Минеев.

Генпрокуратура на прошлой неделе утвердила обвинительное заключение в отношении Гершковича по ст. 276 УК и передала его в екатеринбургский суд.

Следствие считает, что журналист «по заданию ЦРУ собирал в Свердловской области секретную информацию о деятельности оборонного предприятия АО «НПК «Уралвагонзавод» по выпуску и ремонту военной техники».

Гершковича задержали в конце марта 2023 года, по утверждению ФСБ, он собирал составляющие государственные тайну сведения о деятельности предприятия российского ВПК, «действуя по заданию американкой стороны», с тех пор журналист находится в СИЗО Лефортово. Он категорически отверг обвинения в свой адрес, подчеркнув, что занимался журналистской деятельностью. О невиновности Гершковича заявили также редакция WSJ и власти США, которые требуют его освобождения. Газета в марте выпустила номер с пустой первой полосой с заголовком «Здесь должна была быть его статья» и напомнила, что у корреспондента «украли» более года жизни, который он провел в заключении.

Власти России и США ведут «непростой диалог» по обмену заключенными, говорил в декабре президент Владимир Путин. В интервью Такеру Карлсону он допустил возможность обмена Гершковича «при встречном движении со стороны наших партнеров». Путин напомнил об осужденном в Германии россиянине, который из «патриотических соображений» «ликвидировал бандита». В этой стране к пожизненному заключению по делу об убийстве гражданина Грузии чеченского происхождения Зелимхана Хангошвили приговорен бывший сотрудник ФСБ Вадим Красиков.