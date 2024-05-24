 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Трамп пообещал сразу вернуть Гершковича домой в случае победы на выборах

Трамп пообещал сразу вернуть журналиста Гершковича домой в случае переизбрания
Экс-президент США утверждает, что Путин «сделает это для меня, но ни для кого другого». В Кремле заявили, что никаких контактов с Трампом по этому поводу у Путина не было. Журналиста арестовали более года назад по делу о шпионаже

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что в случае победы на выборах добьется освобождения арестованного в России журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича. Об этом он написал на своей платформе Truth Social, его слова приводит Reuters.

«Эван Гершкович, репортер The Wall Street Journal, которого удерживает Россия, будет освобожден почти сразу после выборов, но определенно до того, как я вступлю в должность. Он будет ДОМА, В БЕЗОПАСНОСТИ И СО СВОЕЙ СЕМЬЕЙ», — утверждает Трамп.

США подготовят новое предложение по обмену Уилана и Гершковича
Политика
Эван Гершкович

Он заявил, что Владимир Путин «сделает это для меня, но ни для кого другого», и отметил, что Вашингтон «ничего не будет платить».

О каких-либо контактах с российской стороной по этому поводу Трамп не упомянул, отмечает Reuters. Представитель его штаба Стивен Чунг заявил агентству, что «есть только один человек, который может договориться о безопасном возвращении» Гершковича домой — это Трамп.

Представитель Кремля Дмитрий Песков сказал Reuters, что никаких контактов с Трампом по этому поводу у Путина не было. В предвыборном штабе американского президента Джо Байдена подчеркнули, что Трампу «плевать» на заключенных под стражу в России американцев.

Гершкович находится под арестом с марта 2023 года. Его обвиняют в шпионаже. ФСБ утверждает, что журналист собирал сведения о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса. В WSJ отвергают все обвинения и требуют освободить Гершковича.

В феврале Путин допустил возможность обмена журналиста WSJ «при встречном движении со стороны наших партнеров». В интервью американскому журналисту Такеру Карлсону он напомнил об осужденном в Германии россиянине, который из «патриотических соображений» «ликвидировал бандита». В ФРГ к пожизненному заключению приговорен сотрудник ФСБ Вадим Красиков по делу об убийстве гражданина Грузии чеченского происхождения Зелимхана Хангошвили.

Родители журналиста — Михаил Гершкович и Элла Милман — эмигрировали из СССР в США в 1970-х годах. Гершкович вырос в Принстоне (штат Нью-Джерси), но дома разговаривал на русском языке.

Главное для большого бизнеса
СберПро Медиа Туризм

Барометр отрасли: развитие внутреннего туризма

СберПро Медиа Промышленность

Рекордная цена:  как развивается золотодобыча на фоне растущего спроса

СберПро Медиа Транспорт

В поисках баланса. Как развиваются контейнерные перевозки в России и мире

СберПро Медиа Интересное

Как технологии помогают бизнесу повысить эффективность в разных отраслях

СберПро Медиа Интересное

Особенности внедрения искусственного интеллекта в бизнес-процессы

СберПро Медиа Промышленность

Барометр отрасли: химическая промышленность

СберПро Медиа Финансы

Эволюция банкинга. Как и почему крупный бизнес переходит на Open API

СберПро Медиа Интересное

Вместе к успеху. Как выстраивать коммуникации  в команде

СберПро Медиа Промышленность

Сплав технологий: 5 трендов цифровизации в металлургии

СберПро Медиа Интересное

Нейро-, микро- и лайфстайл. Тренды российского онлайн-образования

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Персоны
Елена Чернышова
Дональд Трамп Эван Гершкович
Трамп Дональд фото

Трамп Дональд

45-й президент США, предприниматель, политик
14 июня 1946 года
Материалы по теме
Родители репортера WSJ Гершковича отреагировали на слова Путина об обмене
Политика
Мосгорсуд продлил арест журналисту WSJ Гершковичу по делу о шпионаже
Политика
Посол США после визита к Гершковичу рассказала о его состоянии
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

*

Лента новостей
Курс евро на 24 мая
EUR ЦБ: 97,88 (-0,02) Инвестиции, 23 мая, 16:31 Курс доллара на 24 мая
USD ЦБ: 90,25 (+0,06) Инвестиции, 23 мая, 16:31
Трамп пообещал сразу вернуть Гершковича домой в случае победы на выборах Политика, 04:43
Пентагон заключил договор о постройке двух ракетных фрегатов на $1 млрд Политика, 04:12
Суд в Москве арестовал четырех обвиняемых в хищении у ПАО «Россети» Общество, 04:04
Трамп на митинге призвал сделать Нью-Йорк «снова великим» Политика, 03:24
Байден заявил об отсутствии причин у США оккупировать Афганистан из-за ИГ Политика, 03:21
Блинкен объявил о политике визовых ограничений в отношении Грузии Политика, 02:43
Три человека погибли при стрельбе в кафе в Стамбуле из-за драки детей Общество, 02:24
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Суд в Париже обязал соцсеть X раскрыть данные о заработке на контенте СМИ Технологии и медиа, 02:09
Орбан счел переговоры России и США условием для мира на Украине Политика, 01:48
Богомаз сообщил об уничтожении дрона в Брянской области Политика, 01:37
Первая группа пилотов ВСУ завершила обучение управлению F-16 в США Политика, 01:25
Президент Чехии получил травму во время езды на мотоцикле Политика, 01:16
В США одобрили запуск биржевых фондов для криптовалюты Ethereum Крипто, 00:44
Путин обсудил с министрами сотрудничество с Белоруссией перед визитом Политика, 00:36