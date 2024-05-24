Трамп пообещал сразу вернуть Гершковича домой в случае победы на выборах

Экс-президент США утверждает, что Путин «сделает это для меня, но ни для кого другого». В Кремле заявили, что никаких контактов с Трампом по этому поводу у Путина не было. Журналиста арестовали более года назад по делу о шпионаже

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что в случае победы на выборах добьется освобождения арестованного в России журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича. Об этом он написал на своей платформе Truth Social, его слова приводит Reuters.

«Эван Гершкович, репортер The Wall Street Journal, которого удерживает Россия, будет освобожден почти сразу после выборов, но определенно до того, как я вступлю в должность. Он будет ДОМА, В БЕЗОПАСНОСТИ И СО СВОЕЙ СЕМЬЕЙ», — утверждает Трамп.

Он заявил, что Владимир Путин «сделает это для меня, но ни для кого другого», и отметил, что Вашингтон «ничего не будет платить».

О каких-либо контактах с российской стороной по этому поводу Трамп не упомянул, отмечает Reuters. Представитель его штаба Стивен Чунг заявил агентству, что «есть только один человек, который может договориться о безопасном возвращении» Гершковича домой — это Трамп.

Представитель Кремля Дмитрий Песков сказал Reuters, что никаких контактов с Трампом по этому поводу у Путина не было. В предвыборном штабе американского президента Джо Байдена подчеркнули, что Трампу «плевать» на заключенных под стражу в России американцев.

Гершкович находится под арестом с марта 2023 года. Его обвиняют в шпионаже. ФСБ утверждает, что журналист собирал сведения о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса. В WSJ отвергают все обвинения и требуют освободить Гершковича.

В феврале Путин допустил возможность обмена журналиста WSJ «при встречном движении со стороны наших партнеров». В интервью американскому журналисту Такеру Карлсону он напомнил об осужденном в Германии россиянине, который из «патриотических соображений» «ликвидировал бандита». В ФРГ к пожизненному заключению приговорен сотрудник ФСБ Вадим Красиков по делу об убийстве гражданина Грузии чеченского происхождения Зелимхана Хангошвили.