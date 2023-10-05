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Путин поручил рассмотреть идею построить Северо-Сибирскую магистраль
Владимир Путин поручил рассмотреть постройку Северо-Сибирской железной дороги
Президент Владимир Путин поручил правительству рассмотреть вопрос о строительстве Северо-Сибирской железнодорожной магистрали. Об этом говорится в поручениях главы государства по итогам августовского совещания с членами правительства.
Кабмин должен изучить вопрос вместе с правительством Кемеровской области, РАН и РЖД, представить доклад до 1 марта.
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