Путин поручил рассмотреть идею построить Северо-Сибирскую магистраль

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Президент Владимир Путин поручил правительству рассмотреть вопрос о строительстве Северо-Сибирской железнодорожной магистрали. Об этом говорится в поручениях главы государства по итогам августовского совещания с членами правительства.

Кабмин должен изучить вопрос вместе с правительством Кемеровской области, РАН и РЖД, представить доклад до 1 марта.

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