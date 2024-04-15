РЖД подписали договор на поставку двух поездов для ВСМ Москва — Петербург

Два первых поезда для ВСМ Москва — Петербург заказали за ₽12 млрд

Фото: РЖД

РЖД заказали первые два поезда для высокоскоростной железной дороги из Москвы в Санкт-Петербург. Об этом компания сообщила в своем телеграм-канале.

Изготовить высокоскоростные поезда должно предприятие «Уральские локомотивы». Стоимость контракта — 12 млрд руб. РЖД ждут поставку готовых к эксплуатации составов до конца марта 2028 года.

Для создания головных образцов РЖД предоставят производителю конструкторскую документацию. Эскизное проектирование уже завершено.

Планируется, что поезд будет состоять из восьми вагонов. Также предполагается возможность соединения двух поездов. Максимальная скорость электропоезда в эксплуатации составит 360 км/ч.

ВСМ протяженностью 679 км позволит добираться из Москвы до Санкт-Петербурга за 2 часа 15 минут с 16 остановками. Пассажиры смогут пользоваться ВСМ для поездок в Тверь (время в пути из столицы составит 39 минут), на Валдай (1 час 15 минут) и в Новгород (1 час 41 минута).

Проект строительства ВСМ разделен на два участка — Санкт-Петербург — Зеленоград и «выходы» из Москвы. Стоимость основной ветки оценивается в 1,75 трлн руб., она будет профинансирована по концессионной схеме, концессионером выступит уже созданная компания «ВСМ — Две столицы». Второй участок РЖД построят за счет собственной инвестпрограммы (221,5 млрд руб.).

Участниками концессионера будут РЖД, правительство Москвы, УК «Лидер», НПФ «Газфонд», регионы по пути следования ветки и грузоотправители, рассказали РБК два источника, знакомых с ходом обсуждения проекта. По данным одного из них, размер уставного капитала «ВСМ — Две столицы» по этой схеме должен составить 328,5 млрд руб.