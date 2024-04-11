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РЖД построят новые станции по пути магистрали Москва — Санкт-Петербург

РЖД построят новые станции по пути магистрали Москва — Санкт-Петербург
РЖД частично реконструируют действующие и построят новые станции по маршруту следования высокоскоростной пассажирской магистрали Москва — Санкт-Петербург. Ожидается создание 12 новых остановок
Фото: РЖД
Фото: РЖД

РЖД планируют реконструировать действующие станции сети, а также организовать 12 новых остановок, в том числе в рамках транспортно-пересадочных узлов (ТПУ), по пути следования ВСМ Москва — Санкт-Петербург. Об этом РБК сообщили в пресс-службе компании.

Частичной реконструкции в обоих мегаполисах, которые соединит ВСМ, подлежат Москва-Пассажирская (Комсомольская площадь) и Ленинградский вокзал, Санкт-Петербург Главный и Московский вокзал со строительством новых терминалов ВСМ. В границах Москвы предполагается также строительство нескольких ТПУ для пересадки пассажиров на другие виды транспорта — Рижская (будет совмещена с D4, D3, D2 и станцией метро Рижская), Петровско-Разумовская (относится к D3 и станции метро Радиальная) и Крюково (D3). В Санкт-Петербурге появится ТПУ Южный.

Помимо этого, предусмотрено строительство станций Высоково вблизи подмосковного города Клин, Новая Тверь, Логовежь, Садва, Выползово в Тверской области, Валдай и Великий Новгород в Новгородской области и Жаровская в Ленинградской области.

Новая магистраль пройдет вдоль существующих путей Октябрьского хода только в границах Санкт-Петербурга и Москвы, на участке Обухово — Крюково — на расстоянии от существующих путей. «Это будет новая выделенная высокоскоростная железнодорожная магистраль», — добавил представитель РЖД.

РЖД показали карту высокоскоростной магистрали Москва — Санкт-Петербург
Бизнес
Фото:РЖД

Ранее РЖД показали карту маршрута ВСМ протяженностью 679 км. По оценкам Минтранса, пассажирское движение по новой дороге откроется в 2028 году. Она позволит добираться из Москвы до Санкт-Петербурга за 2 часа 15 минут с 16 остановками. Пассажиры также смогут пользоваться ВСМ для поездок в Тверь (время в пути из столицы составит 39 минут), на Валдай (1 час 15 минут) и в Новгород (1 час 41 минута). Созданием поезда, который сможет развивать скорость до 400 км/ч, занимается «Синара — Транспортные машины» совместно с РЖД.

Проект строительства ВСМ разделен на два участка — Санкт-Петербург — Зеленоград и «выходы» из Москвы. Стоимость основной ветки оценивается в 1,75 трлн руб., она будет профинансирована по концессионной схеме, концессионером выступит уже созданная компания «ВСМ — Две столицы». Второй участок РЖД построят за счет собственной инвестпрограммы (221,5 млрд руб.).

Участниками концессионера будут РЖД, правительство Москвы, УК «Лидер», НПФ «Газфонд», регионы по пути следования ветки и грузоотправители, рассказали РБК два источника, знакомых с ходом обсуждения проекта. По данным одного из них, размер уставного капитала «ВСМ — Две столицы» по этой схеме должен составить 328,5 млрд руб. Инвестиции из ФНБ на проект снизятся с 580,6 млрд руб. (в феврале такую оценку давал министр транспорта Виталий Савельев) до 300 млрд руб. (в начале апреля президент Владимир Путин поручил правительству выделить из ФНБ не менее 300 млрд руб. в 2025 году), разницу компенсируют за счет увеличения взносов в капитал концессионера (сумма увеличилась на 110 млрд руб.), а также средств, привлеченных за счет облигаций НПФ, — теперь предполагается, что они составят на 160 млрд руб. больше (450 млрд руб.). Кредитные средства банков в проекте определены на уровне 648,9 млрд руб. Будет выделен и грант в размере 28,5 млрд руб. на выкуп земельных участков под стройку.

По оценке РЖД, после запуска ВСМ провозная мощность железной дороги составит 30 млн т в год за счет перевозок контейнерных грузов.

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Виктория Елетина Виктория Елетина
РЖД ВСМ пассажирские перевозки
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