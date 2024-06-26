Идеолог Brexit Фарадж обвинил Джонсона в гибели военных на Украине

Экс-премьер Великобритании Борис Джонсон во время переговоров Москвы и Киева в марте 2022 года отверг перспективу мирного урегулирования конфликта на Украине, что привело к огромным потерям в ходе боев.

Об этом заявил один из главных инициаторов референдума о выходе Великобритании из Евросоюза, лидер правой популистской партии Reform UK Найджел Фарадж. Его слова передает The Times.

Отвечая на вопрос, как выглядит мирное соглашение по Украине, Фарадж сказал: «На что это не похоже, так это на отказ от мирного соглашения, что Джонсон, очевидно, сделал по своим собственным причинам. Сколько людей погибло в результате этого, я не знаю».

«Джонсон, говоря о боевых действиях на Украине, как будто хочет, чтобы обе стороны сражались насмерть. Учитывая, что у нас около миллиона боевых потерь, я нахожу это экстраординарным», — добавил политик.

Переговоры об урегулировании конфликта между Россией и Украиной начались вскоре после начала военной операции в феврале 2022 года. Наибольшего прогресса делегации достигли во время встречи в Стамбуле в конце марта. Киев предлагал нейтральный статус Украины в обмен на гарантии безопасности, а Россия обещала снизить военную активность на киевском и черниговском направлениях. Однако уже в мае российский МИД и офис украинского президента сообщили, что переговоры приостановлены.

Президент России Владимир Путин позже говорил, что украинская сторона «выбросила» все достигнутые договоренности после отвода российских войск от Киева.

В ноябре 2023 года лидер президентской партии «Слуга народа» Давид Арахамия, возглавлявший на переговорах украинскую делегацию, заявил, что на решение Киева отказаться от условий Москвы повлиял в том числе совет Джонсона. «Когда мы вернулись из Стамбула, приехал Борис Джонсон в Киев и сказал, что мы вообще не будем с ними ничего подписывать. И «давайте будем просто воевать», — рассказал Арахамия. Кроме совета британского экс-премьера на решение Киева повлияло и недоверие к Москве, добавил он.

Российские власти после этого неоднократно обвиняли Джонсона в срыве переговоров. Сам экс-премьер Великобритании называл заявления о своей причастности к провалу мирного урегулирования «полной чушью и российской пропагандой».