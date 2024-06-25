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Общество ,  
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Из больниц Москвы выписали после излечения от ботулизма 177 человек

Фото: Алексей Белкин / ТАСС
Фото: Алексей Белкин / ТАСС

Из московских больниц выписали 177 человек, которые заразились ботулизмом после того, как съели салат лобио. Об этом сообщила пресс-служба столичного управления Роспотребнадзора.

«В настоящее время из больниц города Москвы после прохождения курса лечения выписано 177 человек», — говорится в сообщении.

С диагнозом «ботулизм» в российских больницах оказался 301 человек, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко 20 июня. Спустя несколько дней умер один человек, заразившийся ботулизмом 21-летний житель Костромы.

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Вспышку ботулизма в России начали фиксировать с 14 июня. За медицинской помощью стали обращаться жители Москвы, Подмосковья, Нижегородской области, Казани. Все они поели «Салат лобио» или «Салат с тунцом, фасолью и яблоком» от «Локал китчен» (бренд «Кухня на районе») и «Гастропорта». Пострадавшие заказывали салаты в сервисах доставки еды.

По делу о производстве и сбыте продукции, не отвечающей требованиям безопасности, арестовано руководство «Кухни на районе» и компании — производителя фасоли «Савон-К».

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Теги
ботулизм Москва госпитализация Роспотребнадзор отравление
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