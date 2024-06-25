В Петербурге зафиксировали первый случай ботулизма
Первый — завозной — случай ботулизма зарегистрирован в Санкт-Петербурге, уже зараженным в город приехал житель Московской области, сообщили РБК в пресс-службе городского управления Роспотребнадзора.
«Действительно, зарегистрирован один завозной случай ботулизма. Мужчина — житель Московской области находится на лечении в Клинической инфекционной больнице им С. П. Боткина», — говорится в сообщении.
Источник «Фонтанки» уточнил, что мужчина приехал в Санкт-Петербург из Москвы, где поел салат лобио. Пациент находится в тяжелом состоянии, рассказали изданию в городском комитете по здравоохранению.
Вспышку ботулизма в России начали фиксировать с 14 июня. За медицинской помощью стали обращаться жители Москвы, Подмосковья, Нижегородской области, Казани. По последним данным, в больницы попали более 300 человек. 24 июня умер первый заразившийся ботулизмом — 21-летний житель Костромы.
Роспотребнадзор выяснил, что причиной заболевания стали «Салат лобио» или «Салат с тунцом, фасолью и яблоком» от «Локал китчен» (бренд «Кухня на районе») и «Гастропорта». Пострадавшие заказывали салаты в сервисах доставки еды.
Суд в Москве отправил под домашний арест гендиректора «Локал китчен» Антона Лозина, руководителя отдела качества «Кухни на районе» Елену Машкову, а также главу компании — производителя фасоли «Савон-К» Владимира Шина.
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