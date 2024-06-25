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Общество ,  
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В Петербурге зафиксировали первый случай ботулизма

В Петербурге зафиксировали ботулизм у приехавшего жителя Московской области
Фото: Максим Константинов / Global Look Press
Фото: Максим Константинов / Global Look Press

Первый — завозной — случай ботулизма зарегистрирован в Санкт-Петербурге, уже зараженным в город приехал житель Московской области, сообщили РБК в пресс-службе городского управления Роспотребнадзора.

«Действительно, зарегистрирован один завозной случай ботулизма. Мужчина — житель Московской области находится на лечении в Клинической инфекционной больнице им С. П. Боткина», — говорится в сообщении.

Источник «Фонтанки» уточнил, что мужчина приехал в Санкт-Петербург из Москвы, где поел салат лобио. Пациент находится в тяжелом состоянии, рассказали изданию в городском комитете по здравоохранению.

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Фото:Максим Стулов / Ведомости / ТАСС

Вспышку ботулизма в России начали фиксировать с 14 июня. За медицинской помощью стали обращаться жители Москвы, Подмосковья, Нижегородской области, Казани. По последним данным, в больницы попали более 300 человек. 24 июня умер первый заразившийся ботулизмом — 21-летний житель Костромы.

Роспотребнадзор выяснил, что причиной заболевания стали «Салат лобио» или «Салат с тунцом, фасолью и яблоком» от «Локал китчен» (бренд «Кухня на районе») и «Гастропорта». Пострадавшие заказывали салаты в сервисах доставки еды.

Суд в Москве отправил под домашний арест гендиректора «Локал китчен» Антона Лозина, руководителя отдела качества «Кухни на районе» Елену Машкову, а также главу компании — производителя фасоли «Савон-К» Владимира Шина.

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Санкт-Петербург Московская область Подмосковье ботулизм отравление Роспотребнадзор новости
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