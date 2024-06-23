В ООН прокомментировали удар ракетами ATACMS по Севастополю
При ведении боевых действий нельзя допускать гибель мирных жителей, заявил «РИА Новости» заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак. Так он прокомментировал атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Севастополь.
«Мы <...> подтверждаем нашу позицию, что необходимо избегать жертв среди гражданского населения», — приводит агентство слова Хака.
«Мы хотим, чтобы все стороны предприняли шаги, чтобы избежать жертв среди гражданского населения. Как всегда, мы стремимся положить конец конфликту в соответствии с Уставом ООН и резолюциями Генассамблеи» — также заявили «Известиям» в организации.
Представитель российского МИДа Мария Захарова ранее пообещала, что Россия будет добиваться реакции на атаку на Севастополь от международных организаций. При этом она отметила, что международные структуры «ангажированы» и являются «инструментарием в руках Запада».
Севастополь попал под удар около полудня. По данным Минобороны, ВСУ атаковали город при помощи пяти американских дальнобойных ракет ATACMS с кассетными боевыми частями. Четыре из них были сбиты, одна взорвалась в воздухе.
В результате удара погибли пять человек — два взрослых и три ребенка. Пострадали 119 человек, в том числе 27 детей, пятеро из которых находятся в тяжелом состоянии.
Российское Минобороны заявило, что ответственность за удар несут прежде всего США, так как их специалисты вводят полетные задания в ракеты ATACMS. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о теракте.
В Севастополе и Крыму 24 июня объявили днем траура и отменили на этот день все массовые мероприятия.
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