В ООН прокомментировали удар ракетами ATACMS по Севастополю

В ООН после удара по Севастополю заявили, что нужно избегать гибели гражданских

Фархан Хак (Фото: Lev Radin / Sipa USA / Reuters)

При ведении боевых действий нельзя допускать гибель мирных жителей, заявил «РИА Новости» заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак. Так он прокомментировал атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Севастополь.

«Мы <...> подтверждаем нашу позицию, что необходимо избегать жертв среди гражданского населения», — приводит агентство слова Хака.

«Мы хотим, чтобы все стороны предприняли шаги, чтобы избежать жертв среди гражданского населения. Как всегда, мы стремимся положить конец конфликту в соответствии с Уставом ООН и резолюциями Генассамблеи» — также заявили «Известиям» в организации.

Представитель российского МИДа Мария Захарова ранее пообещала, что Россия будет добиваться реакции на атаку на Севастополь от международных организаций. При этом она отметила, что международные структуры «ангажированы» и являются «инструментарием в руках Запада».

Севастополь попал под удар около полудня. По данным Минобороны, ВСУ атаковали город при помощи пяти американских дальнобойных ракет ATACMS с кассетными боевыми частями. Четыре из них были сбиты, одна взорвалась в воздухе.

В результате удара погибли пять человек — два взрослых и три ребенка. Пострадали 119 человек, в том числе 27 детей, пятеро из которых находятся в тяжелом состоянии.

Российское Минобороны заявило, что ответственность за удар несут прежде всего США, так как их специалисты вводят полетные задания в ракеты ATACMS. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о теракте.

В Севастополе и Крыму 24 июня объявили днем траура и отменили на этот день все массовые мероприятия.