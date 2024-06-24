Лавров назвал несомненной причастность США к удару по Севастополю

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Глава МИД России Сергей Лавров во время переговоров с главой МИД Белоруссии Сергеем Алейником заявил, что причастность США и Украины к атаке на Севастополь не подвергается сомнению.

«Спасибо за соболезнования, которые вы высказали в связи со вчерашним терактом в Севастополе. <...> Причастность Соединенных Штатов и их украинских подопечных нами не подвергается сомнению», — приводит слова дипломата «РИА Новости».

Лавров отметил, что вооружение, которое США поставляют Украине, «не может быть использовано без прямого участия американских военных, включая спутниковые возможности».

Дипломат находится с официальным визитом в Минске 24–25 июня, уточнило агентство.

ВСУ нанесли удар по Севастополю 23 июня около полудня по району Учкуевка и поселку Любимовка. Город атаковали пять американских дальнобойных ракет ATACMS с кассетными боевыми частями, четыре из которых были сбиты, а одна взорвалась в воздухе.

Минобороны России заявило, что ответственность за удар несут прежде всего США, так как они поставляют эти ракеты Украине, а американские специалисты вводят полетные задания в ATACMS. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о теракте.

Президент Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким погибших при атаке на Севастополь.

В городе 24 июня объявили траур.