Лавров назвал несомненной причастность США к удару по Севастополю
Глава МИД России Сергей Лавров во время переговоров с главой МИД Белоруссии Сергеем Алейником заявил, что причастность США и Украины к атаке на Севастополь не подвергается сомнению.
«Спасибо за соболезнования, которые вы высказали в связи со вчерашним терактом в Севастополе. <...> Причастность Соединенных Штатов и их украинских подопечных нами не подвергается сомнению», — приводит слова дипломата «РИА Новости».
Лавров отметил, что вооружение, которое США поставляют Украине, «не может быть использовано без прямого участия американских военных, включая спутниковые возможности».
Дипломат находится с официальным визитом в Минске 24–25 июня, уточнило агентство.
ВСУ нанесли удар по Севастополю 23 июня около полудня по району Учкуевка и поселку Любимовка. Город атаковали пять американских дальнобойных ракет ATACMS с кассетными боевыми частями, четыре из которых были сбиты, а одна взорвалась в воздухе.
Минобороны России заявило, что ответственность за удар несут прежде всего США, так как они поставляют эти ракеты Украине, а американские специалисты вводят полетные задания в ATACMS. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о теракте.
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