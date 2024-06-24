 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Лавров назвал несомненной причастность США к удару по Севастополю

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости
Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Глава МИД России Сергей Лавров во время переговоров с главой МИД Белоруссии Сергеем Алейником заявил, что причастность США и Украины к атаке на Севастополь не подвергается сомнению.

«Спасибо за соболезнования, которые вы высказали в связи со вчерашним терактом в Севастополе. <...> Причастность Соединенных Штатов и их украинских подопечных нами не подвергается сомнению», — приводит слова дипломата «РИА Новости».

Лавров отметил, что вооружение, которое США поставляют Украине, «не может быть использовано без прямого участия американских военных, включая спутниковые возможности».

Дипломат находится с официальным визитом в Минске 24–25 июня, уточнило агентство.

МИД пообещал США ответ за обстрел Севастополя
Политика
Женщина около стихийного мемориала в память о погибших

ВСУ нанесли удар по Севастополю 23 июня около полудня по району Учкуевка и поселку Любимовка. Город атаковали пять американских дальнобойных ракет ATACMS с кассетными боевыми частями, четыре из которых были сбиты, а одна взорвалась в воздухе.

Минобороны России заявило, что ответственность за удар несут прежде всего США, так как они поставляют эти ракеты Украине, а американские специалисты вводят полетные задания в ATACMS. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о теракте.

Президент Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким погибших при атаке на Севастополь.

В городе 24 июня объявили траур.

Пожар в НИИ «Платан» в подмосковном Фрязино. Видео

Пострадавших после атаки на Севастополь детей отправят на лечение в Москву

Кто попал в новый санкционный список ЕС

Пашинян выразил соболезнования Путину из-за теракта в Дагестане. Текст телеграммы

Прокуратура попросила возбудить уголовное дело против Моргенштерна

В МВД опубликовали список погибших сотрудников в результате нападения боевиков

Новый пакет санкций ЕС затронул операции с криптовалютой. Подробности

Следственный комитет опубликовал видео из Дагестана, где произошли нападения

Актер из «Пиратов Карибского моря» стал жертвой акулы

Названа причина резкого падения курса юаня

Теги
Персоны
Сергей Лавров Сергей Алейников Севастополь США ATACMS
Сергей Лавров фото

Сергей Лавров

Министр иностранных дел России
21 марта 1950 года
Материалы по теме
МИД пообещал США ответ за обстрел Севастополя
Политика
Два пляжа в Севастополе закрыли до 25 июня после ракетной атаки
Общество
Развожаев рассказал о погибших при ракетной атаке в Севастополе
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 25 июня
EUR ЦБ: 94,08 (-0,18) Инвестиции, 17:49 Курс доллара на 25 июня
USD ЦБ: 87,37 (-0,59) Инвестиции, 17:49
Кравцов поддержал введение в школах оценки за поведение Общество, 19:48
Мужчину приговорили к 15 годам лишения свободы из-за поджога военкомата Общество, 19:37
Некорректные заявки на биржевой обмен акций Yandex N.V. будут исправлены Инвестиции, 19:33
Из Севастополя в Москву привезли 22 пострадавших при обстреле Политика, 19:32
Площадь пожара во Фрязино увеличилась до 5 тыс. кв. м Общество, 19:29
Юристы оценили, как новые санкции ЕС могут отразиться на авиакомпаниях Бизнес, 19:21
Туроператоры заявили об отсутствии массовых отмен туров в Крым и Дагестан Общество, 19:17
Максимум разделов с выгодой от 9 720 ₽
Оформите подписку РБК Pro со скидкой до 26 июня
Подробнее
Суд арестовал контрактника-дезертира по делу об убийстве школьницы Общество, 19:10
КНДР вновь запустила шары с мусором в Южную Корею Политика, 19:09
Лавров назвал несомненной причастность США к удару по Севастополю Политика, 19:08
НКР подтвердило рейтинг Новикомбанка AA-.ru со стабильным прогнозом Кредитные рейтинги, 19:02
3–5 июля в Санкт-Петербурге пройдет Финансовый конгресс Банка России Пресс-релиз, 19:02
Руд ван Нистелрой начал переговоры о возвращении в «Манчестер Юнайтед» Спорт, 19:01
Последний шанс Италии, Чехия потеряла лидера. Что происходит на Евро Спорт, 18:56