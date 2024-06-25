В больнице сообщили о тяжелом состоянии четырех детей из Севастополя
Четыре ребенка, которых эвакуировали из Севастополя в Москву, находятся в тяжелом состоянии, сообщила пресс-служба Российской детской клинической больницы (РДКБ).
Пострадавшие — трое мальчиков и девочка в возрасте от восьми до 15 лет. Их доставили в отделение реанимации и интенсивной терапии. «Состояние пациентов тяжелое, обусловлено минно-взрывными травмами и осколочными ранениями», — отметили в РДКБ.
Накануне власти Севастополя сообщили, что в Москву доставили 22 пострадавших при обстреле, включая 12 детей.
Днем 23 июня Севастополь атаковали пять ракет ATACMS: четыре из них сбили, одна взорвалась в воздухе после воздействия ПВО. Обломки упали в том числе на городские пляжи. В результате атаки четыре человека, включая двоих детей, погибли, более 150 получили ранения.
Минобороны возложило вину на США, поскольку, по данным ведомства, именно американские специалисты вводят все полетные задания ATACMS. В Пентагоне сначала не стали комментировать атаку, а позднее сообщили, что Украина сама выбирает цели и проводит все операции.
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