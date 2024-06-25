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Война санкций ,  
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Финляндия назвала дату начала конфискации арены Тимченко и Ротенберга

Финляндия 30 июня начнет процесс конфискации арены Тимченко и Ротенберга
Сюжет
Война санкций
Ледовый дворец &laquo;Helsinki Hall&raquo;
Ледовый дворец «Helsinki Hall» (Фото: meunierd / Shutterstock)

Правительство Финляндии готовится к возможной конфискации спортивно-концертного комплекса Helsinki Hall (ранее Hartwall Arena), который принадлежит российским бизнесменам, сообщила глава финского МИДа Элина Валтонен в Х.

По ее словам, возможная сделка о продаже акций Helsinki Hall должна быть завершена до 30 июня. «Если продажа акций не состоится, альтернативой является продажа или экспроприация арендованного здания и имущества», — добавила министр.

Валтонен отметила, что ранее МИД получил две заявки по продаже арены, однако документы, подтверждающие сделку, получены не были. «Время истекает», — подчеркнула она. В настоящее время власти работают над подготовкой законодательства по экспроприации зала, заключила министр.

Финский МИД сообщил о заявках по продаже арены Тимченко и Ротенберга
Политика
Helsinki Hall

Helsinki Hall принадлежит Arena Events Ltd, ее основные владельцы — российские бизнесмены Геннадий Тимченко и Роман Ротенберг. Первый попал под санкции ЕС еще в 2014 году, а в апреле 2022-го ограничения наложили и на отца Романа Ротенберга Бориса. Земля, на которой построен комплекс, принадлежит Хельсинки.

Арену закрыли в феврале 2022 года. В марте 2024-го власти Хельсинки сообщили о планах выкупить Helsinki Hall. Тогда заммэра финской столицы Пааво Архинмяки допустил экспроприацию собственности, однако позднее источники Ilta-Sanomat сообщили, что у Хельсинки нет достаточных оснований для этого.

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Теги
Финляндия Хельсинки арена конфискация
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