Финляндия назвала дату начала конфискации арены Тимченко и Ротенберга
Правительство Финляндии готовится к возможной конфискации спортивно-концертного комплекса Helsinki Hall (ранее Hartwall Arena), который принадлежит российским бизнесменам, сообщила глава финского МИДа Элина Валтонен в Х.
По ее словам, возможная сделка о продаже акций Helsinki Hall должна быть завершена до 30 июня. «Если продажа акций не состоится, альтернативой является продажа или экспроприация арендованного здания и имущества», — добавила министр.
Валтонен отметила, что ранее МИД получил две заявки по продаже арены, однако документы, подтверждающие сделку, получены не были. «Время истекает», — подчеркнула она. В настоящее время власти работают над подготовкой законодательства по экспроприации зала, заключила министр.
Helsinki Hall принадлежит Arena Events Ltd, ее основные владельцы — российские бизнесмены Геннадий Тимченко и Роман Ротенберг. Первый попал под санкции ЕС еще в 2014 году, а в апреле 2022-го ограничения наложили и на отца Романа Ротенберга Бориса. Земля, на которой построен комплекс, принадлежит Хельсинки.
Арену закрыли в феврале 2022 года. В марте 2024-го власти Хельсинки сообщили о планах выкупить Helsinki Hall. Тогда заммэра финской столицы Пааво Архинмяки допустил экспроприацию собственности, однако позднее источники Ilta-Sanomat сообщили, что у Хельсинки нет достаточных оснований для этого.
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