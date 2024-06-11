Финский МИД сообщил о заявках по продаже арены Тимченко и Ротенберга

Helsinki Hall (Фото: worldskills / Flickr)

МИД Финляндии получил две заявки по продаже спортивно-концертного комплекса Helsinki Hall (ранее — Hartwall Arena), сообщает Yle со ссылкой на агентство STT.

В ведомстве сообщили STT, что оба заявления в настоящее время находятся на рассмотрении. Другие подробности министерство не привело.

Формально арена принадлежит Arena Events Ltd, ее основные владельцы — российские бизнесмены Геннадий Тимченко и Роман Ротенберг. Первый попал под санкции ЕС еще в 2014 году. В апреле 2022 года ограничения наложили и на отца Романа Ротенберга Бориса. Земля, на которой построен комплекс, принадлежит Хельсинки.

В марте 2024 года власти Хельсинки сообщили о планах выкупить Helsinki Hall. Если владельцы комплекса не согласятся продать его, то власти могут начать процесс экспроприации собственности, пояснил тогда заммэра финской столицы Пааво Архинмяки. Позднее источники Ilta-Sanomat сообщили, что у Хельсинки нет достаточных оснований для экспроприации арены.