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Война санкций ,  
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Финский МИД сообщил о заявках по продаже арены Тимченко и Ротенберга

Сюжет
Война санкций
Helsinki Hall
Helsinki Hall (Фото: worldskills / Flickr)

МИД Финляндии получил две заявки по продаже спортивно-концертного комплекса Helsinki Hall (ранее — Hartwall Arena), сообщает Yle со ссылкой на агентство STT.

В ведомстве сообщили STT, что оба заявления в настоящее время находятся на рассмотрении. Другие подробности министерство не привело.

Формально арена принадлежит Arena Events Ltd, ее основные владельцы — российские бизнесмены Геннадий Тимченко и Роман Ротенберг. Первый попал под санкции ЕС еще в 2014 году. В апреле 2022 года ограничения наложили и на отца Романа Ротенберга Бориса. Земля, на которой построен комплекс, принадлежит Хельсинки.

Хельсинки заявили о планах купить спортивную арену Тимченко и Ротенберга
Бизнес
Фото:Tomi Hänninen / Newspix24 / imago sportfotodienst / Global Look Press

В марте 2024 года власти Хельсинки сообщили о планах выкупить Helsinki Hall. Если владельцы комплекса не согласятся продать его, то власти могут начать процесс экспроприации собственности, пояснил тогда заммэра финской столицы Пааво Архинмяки. Позднее источники Ilta-Sanomat сообщили, что у Хельсинки нет достаточных оснований для экспроприации арены.

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Теги
МИД Финляндии Финляндия Роман Ротенберг Геннадий Тимченко Хельсинки

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