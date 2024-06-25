Небензя назвал несомненной причастность США к атаке на Севастополь

Небензя обвинил ООН в двойных стандартах после атаки ВСУ на Севастополь

Причастность США к атаке на Севастополь, во время которой пострадали более 150 человек, несомненна, заявил постоянный представитель России в ООН Василий Небензя, выступая перед прессой.

«Тот факт, что США непосредственно причастны к этому преступлению, не вызывает никаких сомнений», — сказал Небензя.

Он также обвинил ООН в отсутствии «какого-либо значимого ответа» на атаку. «Это яркий пример двойных стандартов Секретариата ООН, который в других случаях весьма красноречив», — отметил российский постпред.

В ОНН, говоря об атаке на Севастополь, заявили, что хотят от всех сторон конфликта шагов во избежание жертв среди гражданского населения. Там также назвали недопустимым применение кассетных боеприпасов в населенных районах.

23 июня украинские военные нанесли удар по Севастополю пятью ракетами ATACMS производства США, оснащенные кассетными боевыми частями. Четыре ракеты были сбиты силами ПВО, пятая взорвалась в воздухе.

Обломки ракет упали в том числе на городские пляжи Любимовка и Учкуевка. В результате атаки погибли четыре человека, а 153 — пострадали.

Минобороны России возложило ответственность за удар по Севастополю на США, чьи специалисты, по данным ведомства, вводят полетные задания в ракеты ATACMS. Россия пообещала ответить на атаку.

В Пентагоне, комментируя произошедшее, заявили, что Украина сама выбирает военные цели и сама проводит все операции.