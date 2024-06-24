Кремль назвал варварской атаку на Севастополь

За атакой на Севастополь стоят не украинцы, вовлеченность США в боевые действия не может не иметь последствий, заявил Песков. Он не уточнил, какие меры примет Россия. От осколков сбитой ракеты ATACMS погибли четыре человека

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Москве известно, кто стоит за варварской атакой на Севастополь, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

По его словам, 23 июня президент Владимир Путин получал доклады и давал поручения, он находится на постоянной связи с силовиками и Минздравом. «Президент глубоко соболезнует всем тем, кто потерял своих родных и в Крыму, и родственникам и близким погибших в Дагестане. Всем будет оказана соответствующая помощь», — уточнил пресс-секретарь главы государства.

«От недружественных стран телеграмм не было, да и слов осуждения мы не слышали до сих пор», — отметил Песков.

На вопрос журналистов о том, связаны ли события в Крыму и Дагестане, Песков ответил, что не может ничего сказать. «Сейчас ничего не могу сказать на этот счет. Есть следственные органы, которые будут выполнять свою работу. Потом уже можно делать какие-то выводы — одного это ряда [происшествия] или не одного. Мы видим, с одной стороны, абсолютно варварскую атаку в Крыму. Мы прекрасно понимаем, кто за этим стоит», — ответил он.

Песков напомнил о недавнем заявлении Путина о том, кто наводит на цели «эти абсолютно сложные в технологическом плане ракеты» и обеспечивает пуски. «Это не украинцы. Здесь можно обратиться вам как представителям СМИ. Просто спрашивайте у моих коллег, пресс-секретарей в Европе, прежде всего в Вашингтоне, зачем их правительство убивает российских детей», — сказал пресс-секретарь президента России. Вопрос о том, перешли ли Украина и США «красные линии», Песков переадресовал в Минобороны.

Он предупредил об ответных действиях России на подобные атаки. «Разумеется, вовлеченность США в боевые действия, в результате которых погибают мирные россияне, — это не может не иметь последствий. Какие именно — время покажет», — сказал Песков. Вместе с тем он добавил, что мирные условия Путина остаются в силе.

На вопрос о возможности закрытия туристического сезона в Крыму пресс-секретарь президента сообщил об отсутствии решений на этот счет. При этом он исключил возвращение России в 2000-е годы в связи с произошедшими событиями. «Сейчас другая Россия, общество абсолютно консолидировано и подобные преступные террористические проявления, как то, которое мы видели в Дагестане вчера, не поддерживаются обществом ни в самой России, ни в Дагестане», — отметил Песков.

Днем 23 июня Минобороны России сообщило об украинском ударе по Севастополю пятью ракетами ATACMS производства США с кассетными боевыми частями, четыре из них сбили, пятая взорвалась в воздухе. В результате падения осколков погибли четыре человека, в том числе двое детей. 151 человек обратился за медицинской помощью, госпитализировали 82.

Вечером неизвестные напали на два православных храма, синагогу и пост ДПС в Дербенте и Махачкале. В Дагестане объявили режим контртеррористической операции, боевики вступили в боестолкновения с силовиками. Погибли 15 полицейских и несколько мирных жителей. Шестеро боевиков ликвидировали. В республике объявили трехдневный траур.

СК возбудил дела о теракте (ст. 205 УК) по факту атаки на Севастополь и нападения в Дагестане.