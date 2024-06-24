В МЧС сообщили о локализации пожара во Фрязино

Фото: Максим Григорьев / ТАСС

Пожар в многоэтажном здании во Фрязино локализовали, сообщили в пресс-службе МЧС России.

«На месте пожара объявлена локализация на 5 тыс. кв. м», — сообщили РБК в пресс-службе ведомства.

24 июня в подмосковном Фрязино загорелось здание НИИ «Платан», пожар охватил несколько этажей, там оказались заблокированы люди.

Через несколько часов после возгорания площадь пожара достигла 5 тыс. кв. м, тушение осложняет наличие внутри здания баллонов с газовоздушной смесью. В тушении пожара задействованы два вертолета Ка-32.

Погибли восемь человек, одного спасли. При тушении также пострадали двое спасателей.