В МЧС сообщили о локализации пожара во Фрязино
Пожар в многоэтажном здании во Фрязино локализовали, сообщили в пресс-службе МЧС России.
«На месте пожара объявлена локализация на 5 тыс. кв. м», — сообщили РБК в пресс-службе ведомства.
24 июня в подмосковном Фрязино загорелось здание НИИ «Платан», пожар охватил несколько этажей, там оказались заблокированы люди.
Через несколько часов после возгорания площадь пожара достигла 5 тыс. кв. м, тушение осложняет наличие внутри здания баллонов с газовоздушной смесью. В тушении пожара задействованы два вертолета Ка-32.
Погибли восемь человек, одного спасли. При тушении также пострадали двое спасателей.
Пожар в НИИ «Платан» в подмосковном Фрязино. Видео
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