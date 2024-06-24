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Война санкций ,  
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В МИДе заявили о зеркальном отзыве аккредитации у австрийского журналиста

В МИДе примут ответные меры на отзыв аккредитации российского журналиста в Вене
Сюжет
Война санкций
Фото: Horacio Villalobos / Getty Images
Фото: Horacio Villalobos / Getty Images

Россия лишит аккредитации австрийского журналиста, это будет симметричным ответом на решение Австрии отозвать аккредитацию у руководителя представительства ТАСС в Вене Арины Давидян. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Ответные меры будут приняты в отношении австрийского журналиста, аккредитованного в России», — цитирует дипломата ТАСС.

По словам Захаровой, журналистку лишили аккредитации и отказали ей в продлении вида на жительство, что делает невозможным ее «дальнейшее пребывание в стране и исполнение своих профессиональных обязанностей».

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В июне 2024 года МИД заявил об отзыве аккредитации журналиста московского бюро Австрийского радио и телевидения (ORF) Марии Книпс-Виттинг. Это стало ответной мерой на высылку корреспондента ТАСС Ивана Попова из Вены.

Посла Австрии в России Вернера Альмхофера вызывали в МИД для выяснения претензий Вены в отношении российских журналистов 12 июня 2024 года. По словам Захаровой, Россия предлагала Австрии найти «какие-то развязки» в вопросе российских журналистов. Австрийский посол пообещал сделать все возможное.

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Персоны
Мария Захарова МИД лишение аккредитации ответные меры
Мария Захарова фото

Мария Захарова

официальный представитель МИД России
24 декабря 1975 года
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