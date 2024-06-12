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Политика ,  
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В МИД России вызывали посла Австрии для выяснения претензий Вены

Вернер Альмхофер
Вернер Альмхофер (Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости)

Посла Австрии в России Вернера Альмхофера вызывали в МИД для выяснения претензий Вены в отношении российских журналистов. Об этом рассказала официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире радио «Спутник».

По ее словам, посла вызывали в МИД примерно за две недели до выдворения корреспондента ТАСС Ивана Попова из Австрии. «Пытались понять, какие претензии есть у австрийской стороны к российским журналистам. Нам не было сказано ничего», — утверждает Захарова.

Она подчеркнула, что Россия предлагала Австрии найти «какие-то развязки» в вопросе российских журналистов. По ее словам, большая часть времени, когда австрийский посол находился в российском МИДе, «была посвящена попытке поиска взаимоприемлемых решений».

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Как рассказала Захарова, австрийский посол сказал, что сделает все возможное. Однако «было понятно, что ситуацией он владеет слабо, к сожалению, что сделать он ничего не может», добавила она.

Австрия отозвала аккредитацию у корреспондента ТАСС в конце апреля. 10 июня российский МИД объявил о симметричном ответе и объявил о лишении аккредитации журналиста московского бюро Австрийского радио и телевидения (ORF) Марии Книпс-Виттинг. Ее обязали в ближайшее время покинуть Россию. 

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Теги
Персоны
Мария Захарова МИД Австрия посол вызов посла выдворение журналисты
Мария Захарова фото

Мария Захарова

официальный представитель МИД России
24 декабря 1975 года

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