МИД объявил о зеркальном отзыве аккредитации у австрийской журналистки

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Россия лишит аккредитации журналиста московского бюро Австрийского радио и телевидения (ORF) Марии Книпс-Виттинг, сообщила пресс-служба МИДа. Это стало симметричным ответом на высылку корреспондента ТАСС из Вены.

«10 июня ей предписано сдать свои аккредитационные удостоверения и в ближайшее время выехать с территории Российской Федерации», — говорится в публикации.

Австрия решила отозвать аккредитацию у корреспондента ТАСС в конце апреля.

В Москве послу страны Вернеру Альмхоферу выразили протест и предупредили об ответных мерах в адрес австрийских корреспондентов.

Москва рассмотрит аккредитацию журналистов ORF, если Вена создаст условия для работы российских корреспондентов, заключили в ведомстве.

В середине марта Австрия выслала двух российских дипломатов, годом ранее персонами нон грата страна объявила четырех россиян. Заявления о самых массовых высылках пришлись на время военной операции на Украине.